Lojistas de Belém esperam crescimento de mais de 10% em vendas no Dia do Consumidor

A Semana do Consumidor deve movimentar os shoppings centers da Região Metropolitana de Belém com promoções e ações especiais voltadas para atrair clientes. A data, comemorada em 15 de março, já se tornou uma das mais importantes para o varejo, ficando atrás apenas da Black Friday, Natal, Dia dos Pais e Dia das Mães. Para este ano, a expectativa dos lojistas é de crescimento nas vendas, impulsionado por descontos que chegam a 80% e ações de fidelização.

Em 2024, segundo a Edição Negócios, o Dia do Consumidor no Brasil faturou R$ 602,8 milhões. A expectativa é que esse número seja superado em 2025, com as promoções e o aumento do consumo impulsionados por fatores como a redução da inflação e o aumento da renda.

O diretor do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado do Pará (Sindilojas-PA), Muzaffar Douraid Said, destaca que o cenário econômico tem fatores positivos e negativos para as vendas deste ano. "A expectativa é que as vendas do Dia do Consumidor em 2025 sejam maiores do que as de 2024. Fatores como o aumento de renda e a redução do desemprego influenciarão nessa projeção deste aumento de venda", explica. No entanto, ele pondera que a inflação e o endividamento das famílias podem comprometer o volume de vendas: "Reduz a capacidade de consumo, já que boa parte da renda é destinada ao pagamento de dívidas, limitando o crescimento econômico".

Shoppings se preparam para a data

Os shoppings da capital e da região metropolitana promovem campanhas especiais para atrair os consumidores. Um shopping localizado no bairro do Parque Verde, em Belém, promove a "Semana do Consumidor", com distribuição de brindes no primeiro dia, apresentações musicais na praça de alimentação ao longo do período e divulgação de ofertas nas redes sociais e no telão de LED.

Já em Ananindeua, um centro de compras informou que diversas lojas iniciaram promoções nesta sexta-feira (14), com descontos que chegam a 50%, e devem estender as ofertas até a próxima semana. Em nota, a assessoria do shopping diz que a expectativa é um aumento das vendas em 10%.

Lojistas comentam

Marcus Matos, gerente comercial de uma grande rede de varejo de eletroeletrônicos em um shopping no centro da capital, prevê um crescimento ainda maior nas vendas. "A expectativa é muito boa. Esperamos um crescimento de 15% comparado ao mesmo período do ano passado", afirmou. Entre os produtos mais procurados, ele destaca smartphones e TVs, que estão com descontos de até 80%.