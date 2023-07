Leilão público no Pará oferece 103 veículos em condições de recuperação e sucata

A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) divulgou, no Diário Oficial do Estado (DOE) de n° 35.475 desta quarta-feira (19), o edital para leilão público que disponibiliza 103 veículos em condições de recuperação e sucata, oriundos de órgãos e entidades do Poder Executivo do Estado do Pará. O leilão, de tipo maior lance ofertado, ocorrerá virtualmente no dia 9 de agosto de 2023, às 10h, e incluirá carros, vans, motos, caminhonetes, caminhões e motores de Popa.

Elieth Braga, titular da Seplad, ressaltou a importância dos leilões de veículos do Estado para uma gestão eficiente dos ativos governamentais. Além de propiciar a recuperação de recursos, os leilões promovem transparência, renovação da frota, oportunidades para o público e redução de custos de armazenamento e manutenção. Os recursos arrecadados serão investidos em novas ações públicas para beneficiar a população paraense.

VEJA MAIS

O pátio onde se encontram os veículos e bens que serão leiloados está localizado no Km 01 da Alça Viária, nº 888, em Marituba, Região Metropolitana de Belém. Os interessados, tanto pessoas físicas quanto jurídicas do Pará e de outros Estados, poderão visitar os bens nos dias 7 e 8 de agosto, em horário comercial, para conhecer suas condições e funcionamento.

Os lances mínimos podem ser verificados no site da Vip Leilões e na lista de oferta publicada no Diário Oficial do Estado n° 35.475, de hoje (19). Para participar do leilão, é necessário realizar um cadastro no site, ser maior de idade ou emancipado conforme a lei e não possuir inadimplência em processos de leilão público oficial.

Mais informações sobre os lotes, estado físico e especificações dos bens em leilão, bem como a retirada gratuita de editais, podem ser obtidas no site da leiloeira ou pelo telefone (91) 3194-1348, da Diretoria de Gestão de Patrimônio (DGP) da Seplad. O leilão oferece uma oportunidade para os interessados adquirirem veículos a preços atrativos e contribuírem com a renovação da frota e o aproveitamento dos recursos do Estado.