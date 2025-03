Kremlin reafirma compromisso russo e saudita com acordos da Opep+ para estabilidade do mercado

O presidente russo, Vladimir Putin, e o príncipe herdeiro e primeiro-ministro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, reafirmaram o compromisso de seus países com os acordos estabelecidos no âmbito da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (Opep+), segundo comunicado divulgado pelo Kremlin.

Durante uma conversa telefônica, os líderes destacaram "a importância desse mecanismo único para garantir a estabilidade do mercado global de petróleo e manter o equilíbrio entre oferta e demanda, em benefício tanto dos produtores quanto dos consumidores de petróleo". O Kremlin ressaltou que ambos os países estão empenhados em "cumprir as obrigações assumidas no âmbito da Opep+", reforçando a cooperação estratégica entre Moscou e Riad.

O comunicado também destacou o papel da Arábia Saudita como mediadora em questões internacionais. Mohammed bin Salman enfatizou "a importância de resolver a crise na Ucrânia" e expressou "disposição para continuar contribuindo para a normalização das relações entre a Rússia e os Estados Unidos".

Em resposta, Putin agradeceu os esforços sauditas, destacando "o ambiente favorável criado pela Arábia Saudita para as negociações entre as delegações da Rússia e dos Estados Unidos", realizadas no mês passado em Riad.

Ambas as partes expressaram "satisfação com o alto nível de cooperação alcançado entre a Rússia e a Arábia Saudita" e confirmaram a intenção de "desenvolver ainda mais essa parceria no espírito de amizade e construtividade".