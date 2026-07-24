QUI · 29 OUT 2026Assine
O Liberal 80 anos
QUI · 29 OUT 2026
Edição impressaAssine
O Liberal 80 anos
O maior hub de comunicação da Amazônia
Últimas
Esportes
PolíciaO Liberal 80 anosBelém
Pará
EleiçõesCírioRepórter 70Concurso
Cultura
Economia

ECONOMIA

IRPF 2026: Receita Federal abre consulta ao 3º lote de restituição ; veja como fazer a consulta

O terceiro lote integra o cronograma regular de restituições deste ano, que passou a contar com quatro pagamentos mensais

Gabrielle Borges

24 de julho de 2026 às 08:48

Imagem Ilustrativa

Imagem Ilustrativa ( Foto: Marcello Casal Jr / Agência Brasil / Arquivo )

A Receita Federal abre, às 9h desta sexta-feira (24), a consulta ao terceiro lote de restituições do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2026. Ao todo, serão contemplados 2,74 milhões de contribuintes, com o pagamento de R$ 4,61 bilhões. Os depósitos estão programados para o dia 31 de julho.

Neste lote, a maior parte das restituições será destinada aos contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram por receber o valor via Pix com chave CPF. Ao todo, esse grupo reúne 839.464 pessoas.

Além disso, outras 507.262 restituições serão pagas a contribuintes que se enquadram nos critérios legais de prioridade. Já 1.396.474 restituições serão destinadas a pessoas que não possuem prioridade, mas tiveram a declaração processada e liberada para pagamento.

Como consultar a restituição do Imposto de Renda 2026?

A consulta pode ser feita diretamente no portal da Receita Federal. O contribuinte deve acessar a área "Meu Imposto de Renda" e, em seguida, selecionar a opção "Consultar a Restituição".

O serviço permite verificar se a restituição foi liberada e acompanhar a situação da declaração. Também é possível acessar o extrato de processamento pelo e-CAC, onde o contribuinte pode identificar eventuais pendências. Caso haja inconsistências nas informações enviadas, a Receita orienta que seja feita a retificação da declaração para corrigir os dados.

Outra alternativa é utilizar o aplicativo oficial da Receita Federal, disponível para smartphones e tablets. A plataforma oferece consulta à liberação das restituições do IRPF e também informações sobre a situação cadastral do CPF.

VEJA MAIS

Cashback do imposto de renda: veja como consultar lote especial de restituição Os pagamentos serão realizados em 15 de julho, por meio de depósito em conta vinculada a uma chave Pix do tipo CPF.

Mais de 222 mil paraenses vão receber a restituição no segundo lote do IR Valor total é de R$ 379 mil

Declaração do IR pode passar a ser automática em até três anos Contribuinte não precisará mais preencher a declaração

O que acontece se houver erro nos dados bancários?

Segundo a Receita Federal, as restituições são pagas exclusivamente em conta bancária de titularidade do contribuinte. Por isso, caso haja erro nas informações bancárias ou algum impedimento na conta indicada, o crédito não será realizado.

Nesses casos, o contribuinte poderá solicitar o reagendamento do pagamento junto ao Banco do Brasil. O serviço fica disponível por até um ano após a primeira tentativa de crédito e permite informar uma nova conta bancária, desde que também esteja em nome do titular da restituição.

Calendário da restituição do IRPF 2026

Confira as datas já definidas pela Receita Federal:

  • 1º lote: 29 de maio (já pago)
  • 2º lote: 30 de junho
  • 3º lote: 31 de julho
  • 4º lote: 31 de agosto

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assuntos relacionados

economia
imposto de renda
restituição do imposto de renda