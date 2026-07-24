IRPF 2026: Receita Federal abre consulta ao 3º lote de restituição ; veja como fazer a consulta

O terceiro lote integra o cronograma regular de restituições deste ano, que passou a contar com quatro pagamentos mensais

A Receita Federal abre, às 9h desta sexta-feira (24), a consulta ao terceiro lote de restituições do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2026. Ao todo, serão contemplados 2,74 milhões de contribuintes, com o pagamento de R$ 4,61 bilhões. Os depósitos estão programados para o dia 31 de julho.

Neste lote, a maior parte das restituições será destinada aos contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram por receber o valor via Pix com chave CPF. Ao todo, esse grupo reúne 839.464 pessoas.

Além disso, outras 507.262 restituições serão pagas a contribuintes que se enquadram nos critérios legais de prioridade. Já 1.396.474 restituições serão destinadas a pessoas que não possuem prioridade, mas tiveram a declaração processada e liberada para pagamento.

Como consultar a restituição do Imposto de Renda 2026?

A consulta pode ser feita diretamente no portal da Receita Federal. O contribuinte deve acessar a área "Meu Imposto de Renda" e, em seguida, selecionar a opção "Consultar a Restituição".

O serviço permite verificar se a restituição foi liberada e acompanhar a situação da declaração. Também é possível acessar o extrato de processamento pelo e-CAC, onde o contribuinte pode identificar eventuais pendências. Caso haja inconsistências nas informações enviadas, a Receita orienta que seja feita a retificação da declaração para corrigir os dados.

Outra alternativa é utilizar o aplicativo oficial da Receita Federal, disponível para smartphones e tablets. A plataforma oferece consulta à liberação das restituições do IRPF e também informações sobre a situação cadastral do CPF.

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O que acontece se houver erro nos dados bancários?

Segundo a Receita Federal, as restituições são pagas exclusivamente em conta bancária de titularidade do contribuinte. Por isso, caso haja erro nas informações bancárias ou algum impedimento na conta indicada, o crédito não será realizado.

Nesses casos, o contribuinte poderá solicitar o reagendamento do pagamento junto ao Banco do Brasil. O serviço fica disponível por até um ano após a primeira tentativa de crédito e permite informar uma nova conta bancária, desde que também esteja em nome do titular da restituição.

Calendário da restituição do IRPF 2026

Confira as datas já definidas pela Receita Federal:

1º lote: 29 de maio (já pago)

2º lote: 30 de junho

3º lote: 31 de julho

4º lote: 31 de agosto