IRPF 2023: Receita Federal informa que o prazo de entrega vai de 15 de março a 31 de maio

O prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2023 (ano-base-2022) começa dia 15 de março e vai até 31 de maio, conforme informou a Receita Federal, nesta terça-feira (14).

Neste ano, o prazo estabelecido é maior que nos anos anteriores para permitir que os contribuintes possam usufruir da declaração pré-preenchida desde o início.

Esse modelo de declaração permite o preenchimento de quase todas as informações de forma automática. O supervisor nacional do Programa do Imposto de Renda, auditor fiscal José Carlos Fernandes da Fonseca, explica que essa forma proporciona menos erros e maior comodidade ao contribuinte.

"Como a maioria das informações que serão disponibilizadas aos contribuintes na declaração pré-preenchida chegará à Receita Federal no final de fevereiro, há a necessidade de um prazo para a consolidação dos dados", acrescentou o supervisor do IR.

Declaração

A declaração pré-preenchida pode ser utilizada por todos os contribuintes com contas na plataforma gov.br nos níveis ouro ou prata. Nesse tipo de declaração são usadas as informações do contribuinte do ano anterior e constam informações relativas a rendimentos, deduções, bens e direitos e dívidas e ônus reais e que são carregadas automaticamente, sem a necessidade de digitação.

O recurso permite o preenchimento de quase toda a declaração de forma automática, com base na Declaração de Imposto Retido na Fonte (Dirf) das pessoas jurídicas pagadoras, empresas do ramo de imóveis e de prestadores de serviços de saúde.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política)