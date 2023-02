IPTU em Salvador-BA: como consultar, como pagar e como emitir a 2ª via

O que é IPTU?

O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) é um imposto obrigatório para todos os proprietários de imóveis. Os valores são designados pela prefeitura do município, que também determina o prazo de quitação das cobranças. Todo dinheiro arrecadado é utilizado no município, como no investimento de obras.

O proprietário é o responsável pelo pagamento do imposto. Em caso de aluguel, pode ser feito um acordo em comum para que o locatário quite os tributos mensais.

Como consultar e emitir o IPTU Salvador 2023?

A consulta do IPTU Salvador 2023 pode ser feita pelo Portal da Secretaria da Fazenda, no SAC ou presencialmente nas prefeituras dos bairros. Veja como acessar pelo site:

1 - Acessar o site da Secretaria da Fazenda de Salvador;

2 - Informar os dados pedidos;

3 - Realizar o envio das informações.

(Reprodução/Sefaz Salvador)

Desde o dia 12 de fevereiro, os carnês para pagamento começaram a ser enviados aos habitantes de Salvador. A prefeitura prevê que todos recebam até o dia 20.

Como pagar o IPTU Salvador de 2023?

O tributário pode efetuar o pagamento no(as):

Casas lotéricas;

Caixa Econômica;

Santander;

Mercantil;

Itaú;

Banco do Nordeste;

Banco do Brasil;

Bradesco;

Banco Citibank;

Bancoob ou correspondentes bancários.

De acordo com a prefeitura de Salvador, a data para pagamento por cota única dos imóveis não recadastrados foi até o dia 05/02. Para os recadastrados, até o dia 28.

Para quem parcelar o pagamento, deve efetuá-lo pelo site, na aba ”parcelamento administrativo de débitos tributários”, as parcelas estão ajustadas para o primeiro dia útil do mês, de março à dezembro. Ou então dia 5.

Confira a tabela de imposto:

(Reprodução/Sefaz de Salvador)

Referente às dívidas ativas ou ajuizadas, o parcelamento deve ser realizado no site.

Quem tem direito a desconto?

De acordo com o município, há o reajuste anual para todos os contribuintes. Os tributários que pagarem o IPTU à vista possuem um desconto de 7% em cima do valor.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)