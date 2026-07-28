IPCA-15: Belém registra queda de 0,22% na prévia da inflação de julho

Na capital paraense, os preços do setor de Alimentação e Bebidas registraram redução de -1,79%, segundo IBGE

A Associação Brasileira de Supermercados (Abras) entregou neste sábado (1º), para o ministro Fernando Haddad (Fazenda) e para o secretário da Reforma Tributária, Bernard Appy, um documento no qual estima que a carga tributária que incide sobre a cesta básica teria um aumento de 59,83% caso o texto seja aprovado ( Foto: Foto publicada em Caldeirão Político )

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), considerado a prévia da inflação oficial do país, registrou uma alta de 0,06% em julho. Os dados foram divulgados nesta terça-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em Belém, o índice foi negativo, marcando -0,22%, reflexo principalmente do resultado do segmento de Alimentação e Bebidas. Esse setor teve queda de 1,79%.

Outros grupos como Vestuário (-0,07%), Comunicação (-0,07%) e Educação (-0,06%) também apresentaram redução de preços no período. Em contrapartida, alguns segmentos em Belém registraram alta: Habitação (0,80%), Transporte (0,52%), Saúde e Cuidados Pessoais (0,48%), Artigos de Residência (0,32%) e Despesas Pessoais (0,06%) tiveram elevação em seus preços.

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Nacionalmente, o resultado do IPCA-15 em julho representa uma desaceleração em comparação ao mês anterior, quando o indicador havia registrado alta de 0,41%. O índice veio bem abaixo das projeções de economistas, que, segundo pesquisas da Reuters, esperavam uma alta de 0,20% para o período. Com isso, o indicador acumula alta de 3,51% no ano e de 4,52% em 12 meses.

No Brasil, o grupo de Habitação foi o que registrou a maior variação e o maior impacto no IPCA-15 nacional, com um avanço de 0,97% no mês. Essa alta foi puxada principalmente pelos preços de energia elétrica residencial, que subiram 3,03%, configurando o principal impacto individual em julho.

Entre os demais grupos que registraram alta no cenário nacional, destaca-se Saúde e Cuidados Pessoais, com 0,28%, influenciado por produtos de higiene pessoal (0,51%). O grupo de Transportes teve alta de 0,11%, impactado pela elevação de 11,70% nas passagens aéreas.

Já o grupo de Alimentação e Bebidas, que foi um dos principais motores de alta do IPCA-15 no mês passado, registrou queda de 0,66% em julho. Essa redução foi impulsionada pela diminuição nos preços de alimentação no domicílio.

Variação dos grupos no Brasil em julho

Alimentação e bebidas: -0,66%

Habitação: 0,97%

Artigos de residência: 0,19%

Vestuário: -0,33%

Transportes: 0,11%

Saúde e cuidados pessoais: 0,28%

Despesas pessoais: 0,08%

Educação: -0,04%

Comunicação: -0,02%

Variação dos grupos em Belém em julho