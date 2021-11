Inscrições para o programa de líderes emergentes vão até dia 10 de dezembro

A iniciativa “Atlas Corps: Elevando Lideranças da Região Norte” está com inscrições abertas até o dia 10 de dezembro, por meio do site da Atlas Corps. A instituição, em parceria com a Embaixada e Consulados dos EUA, busca engajar 10 líderes emergentes de impacto social na região.

Para participar os candidatos precisam residir nos do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins; ter entre 22 e 35 anos; possuir de 2 anos a 10 anos de experiência; ter diploma universitário; e proficiência em inglês.

O programa ofertará 100 horas de treinamento de liderança online, ministrado por profissionais dos EUA especializados no desenvolvimento de líderes, e também incluirá palestras, intercâmbios culturais, atividades autônomas, discussões em grupos, atividades de desenvolvimento comunitário e oficinas interativas em um ambiente internacional. Além disso, o objetivo é focar na implementação de projetos de lideranças para promover a inclusão econômica e capacitação de mulheres e minorias.

A programação será estruturada em cinco módulos: Orientação, Autodesenvolvimento, Desenvolvendo Outros, Liderando Movimentos e Reflexão. Os participantes poderão colaborar uns com os outros e com pares ao redor do mundo e ainda poderão trabalhar em um projeto individual para o próprio desenvolvimento profissional e/ou no impacto social positivo para a comunidade.