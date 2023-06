Inflação de Belém se mantém estável em maio, mas alcança alta de 2,9% no ano

A inflação da Região Metropolitana de Belém, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ficou estável em maio, apresentando leve alta de 0,13%. Na comparação com o resultado nacional, a capital paraense teve um índice menor: ficou na 12ª posição entre as regiões pesquisadas e a média nacional fechou o mês passado em 0,36%. A pesquisa foi divulgada nesta quarta-feira (7) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

VEJA MAIS:

O setor que mais apresentou reajustes em Belém em maio foi o de saúde e cuidados pessoais (1,3%), puxado, principalmente, pelos preços de perfume (4,03%), produtos dermatológicos (4,18%), fraldas descartáveis (3,91%), produtos para higiene bucal (3,61%) e remédios antigripais e antitussígenos (3,13%).

Em seguida, o grupo de despesas pessoais também teve alta em maio (1,23%), por conta dos custos com jogos de azar (12,18%) e recreação (3,78%). No restante dos setores, a ordem de maiores altas foi a seguinte: artigos de residência (0,33%), vestuário (0,09%), habitação (-0,03%), alimentação e bebidas (-0,18%) e transportes (-0,55%).

Cinco primeiros meses

Já no acumulado do ano, entre janeiro e maio, a inflação de Belém alcançou o índice de 2,9%, um pouco acima da média nacional, de 2,79%. A capital ficou em 7º lugar entre as regiões com as maiores inflações nos cinco primeiros meses de 2023, puxada, principalmente, pelo setor de saúde e cuidados pessoais (4,24%).

Nesse grupo, o que teve mais reajuste foi o preço de absorventes higiênicos (9,57%), gastroprotetores (8,97%), produtos para unha (8,71%), remédios antigripais e antitussígenos (7,88%), produtos para higiene bucal (7,29%) e sabonetes (7,26%). O segmento de transporte também ficou em alta, na casa de 3,83%, especialmente por causa dos preços de emplacamento e licença (11,08%), gasolina (7,85%) e acessórios e peças (5,05%).

A ordem dos grupos restantes ficou da seguinte forma: despesas pessoais (3,24%), alimentação e bebidas (2,83%), artigos de residência (1,42%), habitação (1,3%) e vestuário (0,04%).

Inflação de Belém em maio

Índice geral: 0,13%

Brasil: 0,36%

Posição entre as regiões: 12ª

Percentual por setor:

Alimentação e bebidas: -0,18%

Habitação: -0,03%

Artigos de residência: 0,33%

Vestuário: 0,09%

Transportes: -0,55%

Saúde e cuidados pessoais: 1,3%

Despesas pessoais: 1,23%

Inflação de Belém em 2023

Índice geral: 2,90%

Brasil: 2,79%

Posição entre as regiões: 7ª

Percentual por setor:

Alimentação e bebidas: 2,83%

Habitação: 1,3%

Artigos de residência: 1,42%

Vestuário: 0,04%

Transportes: 3,83%

Saúde e cuidados pessoais: 4,24%

Despesas pessoais: 3,24