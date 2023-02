Imposto de Renda 2023 terá programa liberado no dia 15 de março

O programa de declaração do Imposto de Renda 2023, ano-base 2022, será disponibilizado para download a partir do dia 15 de março, informou a Secretaria da Receita Federal em comunicado divulgado nesta sexta-feira (24). O prazo de entrega da documentação neste ano será estendido até 31 de maio, ao contrário do que acontecia até o ano passado, quando o prazo se encerrava em abril.

Com a mudança, os contribuintes terão quase três meses para apresentar suas declarações, o que é importante para quem busca receber as restituições do IR mais rapidamente. No ano passado, o primeiro lote de restituições foi pago em 31 de maio e o último, em setembro. O calendário de pagamentos de 2023 ainda não foi divulgado pela Receita.

Veja quem vai receber primeiro

De acordo com as regras da Receita, os primeiros lotes são destinados aos contribuintes com preferência no recebimento dos valores, como idosos acima de 80 anos, idosos entre 60 e 79 anos, contribuintes com deficiência física ou mental ou moléstia grave e aqueles cuja principal fonte de renda é o magistério. Dependendo do fluxo de caixa do Tesouro Nacional, outros contribuintes também podem ser contemplados no primeiro lote.

A Receita Federal ainda ressalta que quem envia a declaração no início do prazo - sem erros ou omissões - recebe a restituição mais cedo, seguindo a ordem cronológica das entregas.