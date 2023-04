IBGE lança processo seletivo para estágio 2023 com vagas no Pará; veja como se inscrever

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou na última sexta-feira (31), o lançamento de um novo edital para seleção de estagiários para 2023.

As vagas de estágio serão destinadas, exclusivamente, aos estudantes de nível superior com frequência efetiva nos cursos vinculados ao ensino público ou particular nas Instituições de Ensino Superior reconhecidas pelo Ministério da Educação.

VEJA O EDITAL COMPLETO AQUI

A oportunidades são para estudantes de todo país de diversas áreas que buscam uma primeira oportunidade de trabalho. As vagas estão distribuídas entre ampla concorrência e há 30% para candidatos autodeclarados pretos ou pardos e 10% reservadas para Pessoas com Deficiência.

No Pará, as vagas são para o município de Belém para os seguintes cursos: Administração (02 vagas), Ciência Contábeis (01 vaga), Comunicação Social (01 vaga), Geografia (01 vaga), TI (01 vaga) e Geologia (01 vaga).

Quando abrem as inscrições para o estágio do IBGE 2023?

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, através do site do CIEE, no período de 08 a 23 de maio.

Quem pode participar do processo seletivo do estágio IBGE 2023?

Podem participar do processo seletivo os candidatos matriculados em cursos de nível superior, cursando a partir do 3º período. Além disso, é necessário ter idade mínima de 16 anos e disponibilidade para estagiar em uma jornada de 20 ou 30 horas semanais.

Qual o salário do estágio IBGE 2023?

O valor da bolsa-estágio de nível superior será de R$787,98 para a jornada de 20 horas semanais e R$1.125,69 para a jornada de 30 horas semanais. Além disso, os selecionados terão direito a auxílio-transporte no valor de R$ 10 nos dias em que forem trabalhar nas dependências do IBGE. O Instituto também oferece alguns dias da semana o formato remoto. Nestes dias, não é pago vale-transporte.

Quais as estapas do processo seletivo do estágio IBGE 2023?

O processo seletivo será composto por duas etapas. Na primeira, os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva online. Já na segunda etapa, os aprovados na prova objetiva serão convocados para entrevista e análise de documentos.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).