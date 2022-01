Hospitais estaduais abrem vagas de emprego em cinco cidades no Pará; confira

Cinco hospitais públicos do Estado do Pará estão com vagas de trabalho abertas nas cidades de Belém, Ananindeua, Altamira, Santarém e Marabá. Todas a unidades são gerenciadas pela entidade filantrópica Pró-Saúde e as oportunidades são para candidatos que desejam trabalhar nas áreas assistenciais, administrativas e de apoio. Pessoas com Deficiência (PCD) podem se candidatar.

Quais as oportunidades

No Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo, em Belém, as oportunidades são para líder de serviço de higienização e limpeza, com inscrições até 11 de fevereiro, e técnico de enfermagem, até o dia 23 de fevereiro.

Em Ananindeua, no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), as vagas são para os cargos de psicólogo clínico e enfermeiro, com inscrições abertas, respectivamente, até 30 e 31 de janeiro. Também há oportunidades para cozinheiro, com prazo de candidatura até o dia 6 de fevereiro.

No Hospital Regional Público da Transamazônica, em Altamira, há vagas para jovem aprendiz. As inscrições estão abertas até o dia 30 de janeiro.

Já no Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), em Santarém, região Oeste do Pará, há vagas para os cargos de copeiro hospitalar e auxiliar administrativo, destinadas exclusivamente para Pessoas com Deficiência (PCD). As vagas seguem abertas até que sejam preenchidas.

Em Marabá, o Hospital Regional do Sudeste do Pará, está com vagas abertas para técnico de enfermagem, engenheiro de segurança do trabalho, técnico de informática, analista de laboratório, farmacêutico, auxiliar de higiene e limpeza, recepcionista e auxiliar de farmácia. As inscrições vão até o dia 4 de fevereiro.

Como se inscrever

Os interessados em participar do processo seletivo, devem cadastrar o currículo no site www.vagas.com.br