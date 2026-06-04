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Economia

Hospedagem no Pará pode superar em mais de 100% alguns destinos tradicionais do país

Diárias em municípios paraenses atingem valores superiores aos praticados por hotéis de alto padrão em Fortaleza durante as férias de julho, confira

Maycon Marte
fonte

Férias de julho acompanham hospedagens mais caras no estado (Reprodução)

Com a aproximação das férias de julho, o planejamento de quem pretende aproveitar os dias de descanso em destinos muito procurados também começa a ganhar intensidade. Além da escolha do local e da organização do roteiro, os custos com hospedagem passam a ocupar papel central no orçamento dos viajantes. Neste ano, os preços médios das diárias em alguns dos destinos mais requisitados do estado, como Salinópolis e Alter do Chão, podem ultrapassar a marca de R$ 1 mil, dependendo da estrutura oferecida, da localização do empreendimento e dos serviços incluídos na estadia. Valor que supera em até 182% a média de destinos requisitados no nordeste do país.

As pousadas, por outro lado, continuam figurando entre as alternativas mais acessíveis para os turistas, com valores que partem, em média, de R$ 150 nos dois destinos. Os dados foram levantados principalmente a partir das principais plataformas de busca e reserva de hospedagem utilizadas pelos consumidores.

Entre os principais polos turísticos paraenses, Salinópolis apresenta atualmente os valores mais elevados quando se observa o teto das diárias disponíveis para o período. O município, conhecido por concentrar parte significativa da movimentação turística do verão amazônico, reúne empreendimentos de diferentes perfis, incluindo hotéis e resorts voltados para públicos que buscam maior conforto e serviços diferenciados. Quando comparada a outros destinos turísticos consolidados do país, a diferença de preços se torna ainda mais evidente.

Um exemplo é Fortaleza, capital do Ceará e um dos principais destinos turísticos do Nordeste brasileiro. Enquanto as diárias mais altas em resorts localizados em Salinópolis podem alcançar R$ 1.200 durante a alta temporada, hotéis de padrão cinco estrelas situados na orla da capital cearense apresentam valores em torno de R$ 425 por noite. Assim, ficar hospedado em Salinas pode custar aproximadamente 182% mais caro do que na capital nordestina.

Nesse cenário, o turista médio pode acabar desembolsando menos para se hospedar em Fortaleza do que em Salinas, como o município paraense é popularmente conhecido. Nas faixas intermediárias de hospedagem, por exemplo, um hotel de padrão médio em Salinópolis custa aproximadamente R$ 308 por diária. Em Alter do Chão, distrito turístico de Santarém reconhecido nacionalmente por suas praias de água doce e paisagens naturais, os valores costumam variar entre R$ 470 e R$ 540.

Em contrapartida, em Fortaleza é possível encontrar hospedagem em hotéis quatro estrelas pertencentes a redes internacionais por cerca de R$ 306. Em geral, a ampliação dos preços acompanha também uma oferta mais robusta de serviços e comodidades aos hóspedes.

O perfil do turista e o tipo de acomodação escolhido também exercem influência significativa sobre os custos da viagem. Opções de hospedagem compartilhada, como hostels, pousadas e estabelecimentos similares, seguem sendo alternativas para quem busca economizar. Em Fortaleza, por exemplo, é possível encontrar diárias a partir de R$ 108, o menor valor identificado entre os destinos analisados. Nos destinos paraenses, os preços mínimos observados foram de R$ 122 em Alter do Chão e de R$ 170 em Salinópolis.

Expectativa

Em um dos hotéis localizados em Salinópolis ouvido pela reportagem de O Liberal, a expectativa é de uma elevação expressiva nos valores praticados durante as férias de julho. De acordo com o estabelecimento, a diária para um quarto de casal, considerando uma hospedagem de três dias, atualmente custa R$ 600 no total. Para o período de alta temporada, no entanto, o valor deverá subir para R$ 1.050 pelas mesmas três diárias, o que representa um aumento aproximado de 75%.

“Para julho temos sim uma alta demanda, e está no valor total de R$ 1.050,00 (3 diárias)”, informou o estabelecimento. O hotel também relata que a procura antecipada por hospedagens neste ano indica uma movimentação superior à registrada no mesmo período do ano passado, reforçando a expectativa de aquecimento do turismo regional durante as férias escolares.

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