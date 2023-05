Hangar sedia nova edição de feira de automotivos

Uma nova edição da Mega Auto Feirão acontece em Belém neste ano. De 18 a 21 de junho, o maior centro de convenções da região, Hangar, terá uma exposição para venda de cerca de 300 veículos.

O evento terá a presença de 21 lojas de seminovos e duas lojas de motos, com ofertas válidas somente no durante o feirão. Os visitantes poderão financiar carros em até 60 meses, com a primeira parcela só em agosto, e motos podem ser financiadas em até 48 meses, sendo a primeira parcela cobrada apenas em julho. A entrada também é financiada e pode ser parcelada no cartão de crédito.

O diferencial nesta edição é a simulação de financiamento e análise de crédito feitos na hora através de uma equipe do Bradesco Financiamentos, um dos apoiadores da feira. De acordo com o organizador e coordenador da Mega Auto Feirão, Mauro Cléber, após a aprovação do crédito, o cliente já pode sair dirigindo o veículo escolhido.

Ele pontua que a aquisição de um automóvel está além da satisfação pessoal, e virou uma necessidade, por se tornarem “instrumentos de trabalho” para muitas pessoas, especialmente neste cenário pós-pandemia. Ele ressalta que o feirão oferece oportunidades para todos os bolsos.

“[os visitantes] chegam com a ideia de comprar um modelo mais básico e acabam comprando um modelo mais top de linha, tudo por conta do encantamento pelo modelo ofertado e facilidades para realizar a compra. Aquele carro básico ou aquele top de linha, motos com poucas cilindradas e até as de competição são negociadas no feirão”, afirma.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)