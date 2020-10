Guedes: período até a eleição não será perdido; agenda no Congresso está andando

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o período até a eleição "não será perdido". "Há uma agenda no Congresso Nacional que está andando. Ontem, quase foi aprovado o Banco Central independente, uma agenda de 40 anos", afirmou, em cerimônia no Palácio do Planalto.

De acordo com o ministro, a aprovação do projeto de autonomia do Banco Central contribuirá para o controle inflacionário.

"Não vai ter inflação alta mais porque teremos um BC que vai lutar contra inflação", completou Guedes.