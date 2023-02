Grupo Suno, que tem ligação com a XP, é alvo de operação que investiga manipulação de mercado

A 42ª Vara Cível de São Paulo expediu mandados de busca e apreensão em cinco endereços de três cidades (São Paulo, Porto Alegre e Goiânia), no bojo da investigação de uma suposta manipulação no mercado de fundos imobiliários. Deflagrada nesta terça-feira (14), a operação tem entre seus alvos a Suno, empresa de análises na qual a XP tem participação minoritária desde o ano passado, incluindo o seu fundador, Tiago Reis, e dois de seus analistas e influenciadores, Vitor Duarte e Marcos Baroni.

Investigadores estiveram na sede da Suno, na capital paulista. Os suspeitos estariam manipulando o mercado na tentativa de prejudicar a cotação de um fundo imobiliário rival e, com isso, beneficiar os fundos da Suno Assets. Houve oscilações das cotas de fundos imobiliários após publicações feitas por eles em suas redes sociais.

Um dos casos sob investigação é o do HCTR11, administrado pela Vórtx, que teve oscilação atípica em suas cotas, em abril do ano passado, com variação de quase 25% num intervalo curto de tempo.

Tiago Reis é conhecido por ser um dos mais tradicionais críticos do Bitcoin (BTC) no mercado brasileiro, com comentários a respeito da volatilidade e dos riscos de perda de dinheiro com a criptomoeda.

Em nota, o Grupo Suno confirmou a operação, mas argumentou que ainda não teve acesso ao processo, portanto, neste momento, não poderia dar mais detalhes. "O Grupo Suno reforça que está 100% seguro de sua atuação e estamos tranquilos e certos de nossa inocência e da idoneidade de todos os nossos analistas e profissionais. Confiamos na atuação da Justiça e que a investigação será concluída com brevidade”.