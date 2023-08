Grupo Liberal promove evento para celebrar Dia do Corretor

O Grupo Liberal promoveu uma ação para comemorar o Dia do Corretor de Imóveis, celebrado sempre no dia 27 de agosto. Profissionais da área conheceram as instalações da empresa durante a tarde. Foi uma oportunidade para a troca de ideias sobre o desenvolvimento do setor no Pará.

"Esse evento é totalmente voltado para o dia do corretor. Ele foi idealizado pelo senhor Ronaldo Maiorana, com o objetivo de estreitar os laços entre os corretores e o jornal. Eles são parceiros há muitos anos, inclusive antes de chegarem ao evento, muitos estavam atualizando seus anúncios conosco. É uma forte parceria que espero que se desenvolva mais ainda", disse Sheila Belucio, supervisora de Classificados de O Liberal.

José Saran presenciou a evolução imobiliária em Belém (Cristino Martins)

A homenagem começou durante a tarde com a realização de uma sessão de boas vindas e um buffet servido aos cerca de 20 convidados presentes. "Nos sentimos muioto felizes com a homenagem, o reconhecimento. É impressionante o desenvolvimento de Belém no setor imobiliários nos últimos anos. Quando cheguei aqui na década de 1970, era muito diferente, hoje me impressiono, é um setor fulgurante, e com alto potencial de crescimento", disse José Saran, um dos corretores mais experientes da capital paraense.

O mercado imobiliário em Belém está sendo considerado um dos mais aquecidos da região Norte, na locação e venda de imóveis e ainda no aluguel por temporada. A capital do Pará é uma região em destaque no mercado imobiliário do país, com muitas oportunidades para investidores e profissionais do setor, seja para propriedades de locação ou venda.

Daniel Almeida diz que Belém tem imóveis de todos os tipos (Cristino Martins)

"Belém está conseguindo aproveitar bem essa onda de investimentos imobiliários de todos os tipos. Hoje temos imóveis modernos, prédios sendo construídos a todo vapor, tudo isso faz com que o número de opções aumente consideravelmente, atraindo um público variado, disposto a comprar", diz o corretor Daniel Almeida.