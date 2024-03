Governo planeja antecipar pagamento do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS

O Governo Federal está planejando antecipar o pagamento do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS. Cerca de 33 milhões de beneficiários devem receber o benefício em duas parcelas, previstas para abril e maio, seguindo o calendário de pagamentos da Previdência Social. Essa medida resultará em uma injeção de aproximadamente R$ 66 bilhões na economia durante o primeiro semestre do ano.

Além dos aposentados e pensionistas, aqueles que receberam auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão da Previdência Social ao longo de 2024 também terão direito ao abono. No entanto, a gratificação não será concedida aos aposentados e deficientes de baixa renda que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Embora a minuta do decreto com a antecipação já tenha sido enviada ao Palácio do Planalto, ainda falta a aprovação do Tesouro Nacional, conforme informaram técnicos do governo ao O Globo. Normalmente, o pagamento do 13º é realizado no segundo semestre de cada ano, nos meses de agosto e novembro. Em 2023, houve a antecipação para maio e junho.