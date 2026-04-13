Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Governo inaugura estação de testes da TV 3.0 na terça-feira, 14, em Brasília

O lançamento será o início dos testes para a implementação do modelo, que promete melhor qualidade de áudio, vídeo e interatividade no sistema de televisão brasileiro

Estadão Conteúdo

O Ministério das Comunicações, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) lançarão, na terça-feira, 14, a estação de testes da TV 3.0, em Brasília (DF).

O lançamento será o início dos testes para a implementação do modelo, que promete melhor qualidade de áudio, vídeo e interatividade no sistema de televisão brasileiro. A expectativa é que as primeiras operações comerciais tenham início nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, com perspectiva de lançamento antes da Copa do Mundo de 2026.

O Ministério das Comunicações tem autorização para que a tecnologia seja implementada em todo País, de forma gradual, ao longo dos próximos anos, segundo afirmou em nota enviada ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

"A entrada em operação em cada cidade pelas emissoras levará em consideração aspectos técnicos, econômicos e de planejamento de rede", afirmou a pasta por meio de nota.

A estação lançada em Brasília funcionará como um ambiente de validação tecnológica antes da expansão do padrão para outras capitais. A estrutura será usada para avaliar desempenho de transmissão, estabilidade do sinal, compatibilidade entre equipamentos e aplicativos e condições de recepção em diferentes cenários, reunindo medições que devem embasar decisões regulatórias e o desenho do cronograma de implantação.

A adoção da TV 3.0 tende a exigir atualização do parque de recepção, seja por meio de televisores compatíveis ou de conversores, a depender do modelo técnico que vier a ser consolidado após os testes. O governo e o setor também avaliarão como será o período de convivência com o padrão atual e quais mecanismos poderão ser adotados para reduzir impactos ao consumidor, especialmente para famílias de baixa renda.

A migração para a TV 3.0 envolverá a modernização de equipamentos de transmissão e processamento de sinal por parte das emissoras, além de demanda por novos receptores e componentes.

O cronograma de adoção, portanto, depende não apenas da regulamentação e dos testes, mas também da capacidade de investimento do setor e da disponibilidade de soluções no mercado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

TELECOMUNICAÇÕES

TV 3.0

TESTES
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

novidade

Governo inaugura estação de testes da TV 3.0 na terça-feira, 14, em Brasília

O lançamento será o início dos testes para a implementação do modelo, que promete melhor qualidade de áudio, vídeo e interatividade no sistema de televisão brasileiro

13.04.26 15h20

devedores

Superendividamento cresce no País devido a crédito fácil e falta de educação financeira, diz BC

Para a autoridade monetária, a facilidade de acesso ao crédito sem a devida proteção ao consumidor e sem a devida educação financeira, leva muitos brasileiros a contrair dívidas

13.04.26 14h36

tendência mundial

Alckmin diz que redução de jornada precisa considerar especificidades, mas é luta correta

O vice-presidente observou, ao falar sobre o fim da escala de trabalho 6X1, que é preciso considerar algumas especificidades, porque "não é tudo igual".

13.04.26 14h32

ECONOMIA EM MOVIMENTO

Turismo no Pará cresce mais de 30% em 2025 e movimenta mais de R$ 1 bilhão, diz Setur

Procura por experiências ligadas à natureza, à cultura e à gastronomia amazônica também tem influenciado esse movimento

13.04.26 14h19

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Mudança

Veja se novas regras do vale-alimentação são vantajosas para usuários

Decreto reduz tempo de repasse, impõe teto a taxas e amplia rede de uso em Belém

05.04.26 12h00

TRIBUTAÇÃO

Imposto de Renda 2026: quando o MEI é obrigado a declarar e como evitar erros

Especialistas destacam a importância de separar contas e manter organização financeira; empreendedores relatam aprendizado na prática 

04.04.26 8h00

CASO CERPASA

Cerpa e Ambev encerram contrato sob investigação do Ministério Público por dívida bilionária

Empresa paraense é classificada como devedora contumaz pelo TJPA com passivo bilionário e caso chega formalmente ao Cade

04.04.26 17h30

GESTÃO

TCM suspende compra de R$ 19 milhões em uniformes escolares da Semec de Belém por irregularidades

Tribunal aponta falta de documentos, inconsistências e risco de dano ao erário em contratação feita por adesão a ata de outro estado

07.04.26 14h21

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda