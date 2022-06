Governo federal e Basa assinam acordo nesta quarta-feira (22)

O Banco da Amazônia (Basa) e a Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres (SNPM), do governo federal, assinam nesta quarta-feira (22), um acordo de cooperação relativo ao Amazônia Pra Elas. O documento será assinado pela titular do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), Cristiane Britto, e do presidente do banco, Valdecir Tose, 10h30, no Palácio da Agricultura (trav. Dr. Moraes, 21), em Belém.

Desde o lançamento do Amazônia Pra Elas, o Basa já disponibilizou por meio do Programa Amazônia Florescer mais de R$ 16,9 milhões para quase cinco mil clientes.

O acordo de cooperação técnica pretende disponibilizar linha de crédito para mulheres nano e microempreendedoras que buscam capacitação e desenvolvimento de competências empreendedoras, no escopo do Projeto Qualifica Mulher e a execução de ações do Projeto Salve uma Mulher, voltadas para conscientização e sensibilização sistemática em prol do enfrentamento à violência contra as mulheres.

Qualificação

De acordo com o plano de ação, o acordo de cooperação pretende, dentre outras ações, proporcionar acesso ao microcrédito para mulheres empreendedoras de baixa renda; promoção de cursos de qualificação profissional disponíveis na plataforma digital da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres; cadastramento nos cursos do Projeto Qualifica Mulher; criação do Prêmio Mulher Empreendedora visando premiar três mulheres empreendedoras atendidas por meio da específica do Programa Amazônia Florescer para as Mulheres e criação de categorias específicas no Edital público de Patrocínios do Basa para apoio às mulheres: social, esportivo e cultural desenvolvidos por mulheres.