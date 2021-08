Governo do Pará faz hoje comunicado sobre bandeiramento de risco para covid-19

O Governo do Pará, por meio da Procuradoria-Geral (PGE) e da Secretaria de Saúde (Sespa), fará um comunicado referente ao bandeiramento de risco para a covid-19 no Estado e irá esclarecer dúvidas sobre o tema. Segundo informações divulgadas pela gestão estadual, o anúncio será às 11h, na PGE.

Atualmente, todas as regiões de saúde do Pará encontram-se na zona 04 (bandeira verde), de risco baixo. Com isso, os restaurantes, lanchonetes, bares e estabelecimentos afins ficam permitidos a funcionar, desde que respeitadas as regras de ocupação de espaço constantes do protocolo de saúde. Permanecem fechadas as boates, casas noturnas, casas de shows e estabelecimentos afins.

Procurador-geral do Estado, Ricardo Sefer (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Segundo uma fonte do jornal O Liberal, o Governo do Pará deve publicar nesta sexta-feira (27) um decreto que permite a volta de público aos estádios de futebol em todo o estado. Inicialmente, serão liberadas apenas 30% da capacidade dos estádios.

O último boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (Sespa), na noite de quinta (26), registrava 52 novos casos de covid no Pará nos últimos sete dias e três mortes no mesmo período. A taxa de ocupação de leitos de UTI adulto está em 33,33%, enquanto de leitos clínicos está em 30,70%.

Estarão presentes no anúncio de hoje o procurador-geral do Estado, Ricardo Sefer, o diretor de Vigilância em Saúde da Sespa, Denilson Feitosa, e o presidente da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisa (Fapespa), Marcel Botelho.