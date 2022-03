Governo do Estado inicia pagamento da terceira parcela do Vale Gás no dia 14 de março

No Pará, a partir de 14 de março, os beneficiários do programa estadual Vale Gás passam a receber a 3ª parcela do auxílio, no valor de R$ 100. O valor é pago a quem é cadastrado no CadÚnico e recebe o antigo Bolsa Família/novo Auxílio Brasil, do governo federal, e que tem renda per capita declarada igual a zero. Nesta etapa, serão beneficiadas cerca de 100 mil famílias que estão na faixa da extrema pobreza para a compra de um botijão de 13 quilos.

Os repasses serão feitos de acordo com o calendário estabelecido pela Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), e o pagamento feita em toda e qualquer agência do Banco do Estado do Pará.

"Esta é mais uma iniciativa do governo do Estado para ajudar aqueles que mais precisam a enfrentar esse momento de dificuldade. Que esse Vale Gás ajude a amenizar os sofrimentos das famílias", declarou o governador Helder Barbalho em vídeo publicado nas redes sociais anunciando o início do pagamento. O investimento para a realização desta 3ª rodada é de quase R$ 10 milhões, oriundos do tesouro estadual.

Consulta

É possível consultar e confirmar o depósito do benefício do seguinte site. A contulta também está disponível no site da Seaster.

Em setembro de 2021, o governador Helder Barbalho sancionou o programa "Vale Gás". Famílias em situação de extrema pobreza puderam ser beneficiadas com a primeira etapa de pagamentos, realizada até outubro. O benefício teve sua continuidade aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), com os pagamentos distribuídos da mesma forma que na primeira etapa: duas parcelas de R$ 100.