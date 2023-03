Governo do Estado fortalece projetos de inserção de jovens paraenses no mercado de trabalho

Mais de 500 jovens, com idades entre 14 e 29 anos, participam atualmente do projeto Escola de Formação e Liderança para a Juventude, coordenado pela Fundação ParáPaz, em todas as Usinas da Paz (Usipaz) no Pará. O projeto visa promover ações e cursos para a construção da cidadania, qualificação e formação profissional, fortalecendo a preparação dos jovens para o mercado de trabalho. Os cursos oferecidos incluem desde geração digital (informática) até cursos profissionalizantes. Mais de 20 participantes da Usina de Icuí-Guajará já estão empregados.

A duração do curso é de três meses, com aulas duas vezes por semana. Os cursos são destinados a jovens que muitas vezes não teriam a oportunidade de fazer cursos profissionalizantes por falta de recursos financeiros. O projeto visa fornecer uma formação completa para que eles possam entrar no mercado de trabalho de maneira preparada e confiante. O curso ainda conta com simulações de entrevista de emprego para ajudar os alunos a se sentirem mais preparados para os desafios profissionais.

"Eu nunca tinha feito nenhum curso"

Laiana Monteiro, de 25 anos, celebrou a conquista da primeira carteira de trabalho após participar da Escola de Formação e Liderança para a Juventude. "Antes da entrega da UsiPaz do Icuí-Guajará, eu nunca tinha feito nenhum curso, porque não tinha condições de pagar e agora já tenho vários. Não tinha nenhuma perspectiva de trabalho. Me inscrever no projeto do ParáPaz fez a diferença e foi fundamental para conquistar a minha vaga no mercado de trabalho. Hoje, sou atendente, tenho minha renda, posso ajudar a minha mãe e me sinto muito feliz. Só gratidão”, disse ela.

Entre os motivos para celebrar o Dia Mundial da Juventude, nesta quinta-feira (30), está o novo estudo desenvolvido em parceria entre o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) e a Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), que demonstra que no Pará, dos 2,4 milhões de jovens de 15 a 29 anos, quase metade ocupa uma vaga no mercado de trabalho dentro do Estado. Os dados têm como base a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do IBGE referentes ao 4º trimestre do ano passado (outubro e dezembro de 2022).

"O Governo do Estado tem feito uma série de ações no sentido de conduzir os jovens paraenses de maneira justa, legal e com qualidade ao mercado de trabalho. Políticas públicas estaduais para reforçar a empregabilidade desses jovens são fundamentais para fortalecer a proteção ao trabalho dos jovens e fazem a diferença na construção de uma economia e de uma sociedade mais justa. O Pará ganha destaque nesse sentido por ser um Estado com atração de investimentos”, disse Everson Costa, supervisor técnico do Dieese.