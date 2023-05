Governador Helder Barbalho diz defender pesquisa sobre exploração de petróleo no Norte

Em entrevista à GloboNews, o governador do Estado, Helder Barbalho, disse que não é contra a pesquisa sobre a exploração de petróleo na Margem Equatorial do Brasil. O Pará e o Amapá devem ser os principais locais analisados na região Norte. Porém, isso não quer dizer que ele defenda a exploração do recurso natural. Para ele, é necessário que haja diálogo entre o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, a Petrobras e os governadores da Amazônia.

"Desejamos que haja diálogo com todos os governadores, com o Ibama, como órgão licenciador, e então se permita que a Petrobras possa fazer essa pesquisa e avaliação para então, com segurança e sustentabilidade, ver essa alternativa desse ativo [petróleo].", declarou Helder.

Segundo a Petrobras, a Margem Equatorial está localizada próxima à Linha do Equador, e vem sendo chamada de "nova fronteira exploratória brasileira em águas profundas e ultraprofundas". É situada no litoral entre os estados do Amapá e Rio Grande do Norte.

"O primeiro poço, que busca investigar o potencial desta nova fronteira, se localiza a mais de 160 km do ponto mais próximo da costa e a mais de 500 km da foz do Rio Amazonas. Além da distância na superfície, a perfuração do primeiro poço está prevista para ocorrer a cerca de 2.880m de profundidade de lâmina d'água", diz publicação oficial da Petrobras.