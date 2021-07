Gasolina já sofreu aumento de quase 27% no primeiro semestre desse ano em Belém

O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do Pará (Dieese-PA) divulgou nesta terça-feira (13), um novo estudo com o balanço da trajetória de alta no preço médio do litro da gasolina, consumida pelos paraenses e comercializada em postos de combustíveis de Belém no primeiro semestre deste ano e também, nos últimos 12 meses.

Segundo o DIEESE/PA, o preço médio do litro da gasolina vendida em postos de combustíveis da Região Metropolitana, apresentou alta de 0,44% no mês passado em relação aos preços médios verificados durante o mês de maio desse ano, entretanto, no primeiro semestre de 2021, o reajuste acumulado no preço do produto, alcançou quase 27% contra uma inflação calculada em torno de 3,95% e alta acumulada de 42,32% nos últimos 12 meses, contra uma inflação calculada em 9,22% (INPC/IBGE) para o mesmo período.

Os dados foram produzidos com base em informações oficiais da Agência Nacional do Petróleo – ANP e mostram que em julho de 2020, o preço do litro da gasolina comercializada em Belém foi de, em média, R$ 3,979, encerrando o ano com um valor médio de R$ 4,509. Já em janeiro de 2021, o litro do combustível já estava sendo vendido, em média, a R$ 4,699 e em abril, em média, a R$ 5,592. Em maio o valor chegou, em média, a R$ 5,699 e no mês passado, em média, a R$ 5,72 o litro.

Benedito Brás Franco Ramos, 61 anos, trabalha há 19 anos como taxista e conta que para amenizar mais o reflexo dos reajustes no aumento da gasolina, teve que diminuir a sua carga horária de trabalho. “Antes eu trabalhava das 06h30 até umas 20h, hoje eu começo a rodar por volta das 08h e paro às 15h, saindo apenas para atender clientes fixo. A gasolina tira, em média, 40% do meu lucro”, relata.

(Por Luciana Carvalho, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.)