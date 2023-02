Gasolina pode subir R$ 0,68 por litro com volta de impostos federais, diz Abicom

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, terá uma reunião com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nesta quinta-feira, 23, às vésperas do fim da desoneração tributária sobre a gasolina e o etanol, que se encerra em 1º de março. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom) calcula que, sem a prorrogação da isenção, a gasolina deverá aumentar em R$ 0,68 por litro nos postos de gasolina.

O impacto da volta dos impostos no preço da gasolina nas refinarias, segundo a Abicom, será de R$ 0,79 pelo PIS/Cofins e de R$ 0,10 pela Cide, totalizando R$ 0,89. Após a mistura do etanol, o impacto total do retorno dos impostos na gasolina será de R$ 0,68 por litro. Já o etanol hidratado, com a mistura de 27% por litro de gasolina, deve subir R$ 0,24 por litro nos postos.

Valor atual está acima do mercado internacional

A venda da gasolina nas refinarias da Petrobras está em média 8% mais cara do que os preços praticados no mercado internacional, enquanto o diesel está com o preço 7% superior. Isso corresponde a uma possível queda de R$ 0,23 por litro no caso da gasolina e de R$ 0,25 no diesel. Mesmo com a redução do preço da gasolina em R$ 0,29 por litro pela Refinaria de Mataripe, na Bahia, a concorrente principal da Petrobras no Brasil, a diferença entre o mercado interno e o externo ainda chega a 10% na Bahia, de acordo com a Abicom.

O presidente da Petrobras considera a possibilidade de reajuste nos preços dos combustíveis para ajustá-los ao mercado internacional. No entanto, a empresa tem alguma gordura para queimar, uma vez que pratica preços mais altos que o mercado internacional.