Fundos multimercado são opção versátil para investidores de médio e longo prazo

Os fundos imobiliários estão entre os tipos de investimentos mais atrativos no mercado financeiro. Sem o compromisso de concentração em nenhum ativo específico, o produto costuma ser indicado para investidores que estejam dispostos a correr riscos e que já tenham uma reserva de emergência, além de investimentos diversificados na renda fixa. Para quem busca construir um patrimônio a longo prazo, pode ser uma boa opção.

Assessor de investimentos, Leonardo Cardoso destaca que trata-se de uma classe de fundos que tem liberdade de gestão e de mercados para atuar. A principal diferença em relação aos fundos de renda fixa é que eles têm limites de alocação a serem respeitados, enquanto nos multimercados quem define é a própria gestora.

Ainda segundo o profissional, os fundos multimercados são indicados para os investidores com visão de médio a longo prazo. “A estratégia da gestora pode levar algum tempo até que o resultado reflita na valorização do fundo”, explica. Quanto aos custos, podem variar. Há uma taxa de administração, geralmente entre 1% a 3%, e uma taxa de performance sobre o resultado que superar o Certificado de Depósito Interbancário (CDI), hoje em 13,15%, acompanhando a Selic.

Rendimento

Embora haja atratividade a longo prazo, um estudo que levou em conta 510 fundos multimercados brasileiros abertos a captação nos 26 meses encerrados em janeiro deste ano mostrou que 60,2% deles tiveram rendimentos abaixo do CDI, indicador que baliza a indústria de renda fixa.

VEJA MAIS

De acordo com Leonardo, isso pode acontecer por diversos fatores, como uma baixa performance em parte da estratégia da gestora, rumores e notícias que fazem ter uma saída em massa de dinheiro e desvalorização do fundo, entre outros motivos. “Por isso, é importante pesquisar as informações do fundo e da gestora a serem escolhidos, como tempo de mercado, performance em tempos de crise e respeito a estratégia traçada”, orienta o assessor.

Considerações

Entre as vantagens dos fundos multimercado em comparação com investimentos tradicionais de renda fixa, na avaliação de Cardoso, está aproveitar a experiência de grandes gestores que investem em outras moedas e mercados que investidores comuns não costumam ter acesso, logo, abrindo novas possibilidades de rentabilidade e diversificação do risco de se investir apenas no Brasil.

Já em relação aos riscos e desvantagens que o investidor precisa considerar antes de aplicar nesse tipo de fundo, ele diz que depende da estratégia de cada produto. “É preciso avaliar em quais moedas ou países a gestora está investindo e quais os limites de alocação que a gestora definiu para cada mercado. Alguns pontos importantes são: tempo de mercado do fundo (mais de cinco anos é um bom prazo), performance do fundo em tempos de crise, velocidade de recuperação pós crise e taxa de administração de fundo”, indica.

Como os fundos multimercados são considerados de "renda variável", eles tendem a performar melhor com um cenário de queda na taxa de juros, lembra Leonardo, pois as outras moedas e mercados tendem a se valorizar frente ao real e é onde a diversificação dos multimercados costuma gerar mais resultado.