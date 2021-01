Ford comunica fim de produções de carros em solo brasileiro

As reduções de vendas, ocasionados pela crise econômica promovida pela pandemia do novo coronavírus, fizeram com que a Ford anunciasse nesta segunda-feira (11), o fim das produções de carros no Brasil.

A montadora vai encerrar as produções nas fábricas de Camaçari (BA), Taubaté (SP) e da Troller (Horizonte, CE) durante este ano. Apenas será mantida a sede administrativa da América do Sul, o Centro de Desenvolvimento de Produto e o Campo de Provas de Tatuí, no interior paulista.

Em fevereiro de 2019, a fábrica de São Bernardo do Campo, em São Paulo, fechou as partes. Logo após, começaram a circular boatos de que a marca norte-americana sairia de solo brasileiro.

Lyle Watters, presidente da Ford do Brasil, alegou que a companhia “estava comprometida com a América do Sul por meio da construção de um negócio rentável e sustentável, fortalecendo a oferta de produtos e atuando com um modelo de negócio mais ágil, compacto e eficiente”. E que seria apenas “uma redução de 20% dos custos com quadro de funcionários e estrutura administrativa”.

No Brasil, a Ford fabricava o Ecosport, o Ka e o Ka Sedan na planta de Camaçari (BA). Já na fábrica cearense em Horizonte, a Troller produzia o jipão T4.

Em Taubaté, no interior paulista, eram produzidos motores e transmissões, como o propulsor 1.5 Ti-VCT Flex de três cilindros e o câmbio manual MX65, que equipava o Ecosport t e o Ka Freestyle, respectivamente.