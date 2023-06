Fita 2023 promove o turismo sustentável e a bioeconomia na Amazônia

A 11ª edição da Feira Internacional de Turismo da Amazônia (Fita), considerada a maior do turismo na região Norte do Brasil, acontecerá de 15 a 18 de junho, no Hangar - Convenções e Feiras, em Belém. Com o tema "Turismo e Bioeconomia, um novo paradigma para a Amazônia", o evento é organizado pelo Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur).

Belém é a cidade anfitriã da Fita 2023, sendo a primeira vez que a capital paraense recebe o evento. Nos últimos dois anos, a honra foi concedida a Parauapebas (2021) e Santarém (2022). Belém, conhecida como a Cidade das Mangueiras, é reconhecida pelo Ministério do Turismo (MTur) como um destino turístico consolidado, integrante do Mapa do Turismo. A cidade oferece produtos turísticos que atendem a diversos públicos, abrangendo segmentos culturais, gastronômicos, naturais, de pesca, náuticos, de negócios e eventos, além de praias na região insular.

Secretário destaca deposicionamento do Pará a partir do evento

Eduardo Costa, secretário de Estado de Turismo do Pará, destaca que a Fita desempenha um papel importante para posicionar o estado do Pará como um destino de referência e um polo de turismo na região. “Nossa expectativa é de fazer uma grande feira. A escolha do tema se alinha com as políticas públicas implementadas na gestão Helder Barbalho e do Governo Federal. A Fita tem um papel fundamental de marcar a posição do destino Pará no cenário nacional e internacional da Pan-Amazônia, consolidando nosso estado como um destino de referência e polo de turismo da região, além de agregar os diversos segmentos da atividade turística e setores que compõem a cadeia produtiva do turismo”, disse o secretário.

No pavilhão principal do Hangar, a Fita 2023 contará com estandes de expositores, incluindo o Feirão do Turismo, que possibilitará negócios e comercialização de pacotes turísticos durante o evento. Além disso, haverá um espaço chamado Cozinha-Show, onde serão realizadas demonstrações práticas com chefs locais e de outros estados, destacando a riqueza e diversidade dos insumos da Amazônia. A feira também oferecerá programação técnico-científica com painéis de debates, capacitações, rodadas de negócios, palestra-show e atrações culturais.

Turismo é o centro da discussão

Dentre os temas que serão abordados nos painéis, estão "Turismo, empreendedorismo e bioeconomia", "Turismo Criativo", "Inclusão e Acessibilidade no Turismo", "Governança no turismo: os desafios de uma cidade para receber grandes eventos", "Turismo Cultural" e "O Turismo Sustentável na Amazônia motivado pelas Cozinhas de Origem". A programação também inclui a apresentação de dados econômicos do turismo, como fluxo de visitantes, receita gerada e estimativas para o futuro, além de abordar a gastronomia da região.

A Fita tem como objetivo reunir diversos atores do setor turístico, como agentes de viagem, rede hoteleira, operadores de turismo, empresas de transporte e órgãos oficiais de turismo. O evento busca discutir as potencialidades do turismo na Amazônia e promover soluções para o desenvolvimento sustentável da região.

A entrada para a 11ª edição da Fita é gratuita, e as inscrições e mais informações podem ser encontradas no site do evento.