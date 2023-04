Fiscais da Sefa apreendem carga de pneus no valor de R$ 145 mil com nota fiscal irregular

Fiscais da coordenação de mercadorias em trânsito da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) apreenderam uma carga de 1.560 pneus no valor de R$ 145 mil, na última quinta-feira (13), no posto fiscal da cidade de São Francisco do Pará. A mercadoria estava com nota fiscal irregular, o que levou os fiscais a solicitarem a Declaração de Importação (DI) dos pneus, mas receberam um documento de uma terceira empresa que não tinha relação com a remetente.

Segundo o coordenador da unidade fazendária, Volnandes Pereira, a nota fiscal apresentada para os fiscais indicava que a origem do produto era o Estado do Amapá e o destino, a cidade de Goiânia, em Goiás, mas o destinatário era uma empresa de consultoria gerencial, o que já indicava uma irregularidade. Além disso, os documentos apresentavam diversas inconsistências, como um registro de saída do Amapá com data de emissão no mesmo dia da apreensão.

Devido às irregularidades, os documentos foram desconsiderados e foi lavrado um Termo de Apreensão e Depósito (TAD) no valor de R$ 73 mil. A carga apreendida será encaminhada para um depósito da Sefa e só será liberada após a regularização da documentação.