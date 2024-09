Financiamento imobiliário: entenda os tipos de juros e escolha o melhor para você

Quem tem o sonho de comprar um imóvel, mas não dispõe de recursos suficientes para optar pelo pagamento à vista, recorre ao financiamento imobiliário. Dessa forma, é possível parcelar o valor total do bem por vários anos. Porém, é preciso estar atento aos tipos de financiamentos que existem no mercado e saber qual a modalidade ideal para cada tipo de consumidor.

O que é um financiamento imobiliário?

O financiamento imobiliário nada mais é do que uma opção de crédito utilizada na aquisição de um imóvel. O processo se inicia com uma negociação feita em uma instituição financeira que analisa o perfil do interessado e, após aprová-lo, define fatores como taxas de juros, valor da entrada, número de parcelas e outros detalhes.

O próprio imóvel, neste caso, é colocado como garantia do financiamento, permanecendo em nome da instituição financeira até que a dívida seja totalmente quitada, havendo a possibilidade de o banco reivindicar a posse do bem em caso de inadimplência.

Tipos de financiamento imobiliário

São quatro as principais modalidades de financiamento imobiliário disponíveis no mercado hoje, que atendem a diferentes necessidades e perfis financeiros dos clientes. Cada modalidade tem características e condições específicas. Confira:

Sistema Financeiro de Habitação (SFH)

A modalidade de financiamento imobiliário mais popular no Brasil é o Sistema Financeiro de Habitação (SFH), que oferece a possibilidade de fazer uso de recursos provenientes do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e da poupança.

Entre as normas estabelecidas para que o sistema seja colocado em prática está a de que parte do valor do imóvel deve ser pago na entrada e que o montante não deve ser inferior a 20% do preço total da propriedade.

O SFH estabelece as taxas de juros máximas a serem cobradas pelas instituições e também as normas relativas às características das propriedades. Com isso, fica determinado um teto no valor do imóvel e a obrigatoriedade do custo mensal das parcelas comprometer apenas uma determinada porcentagem da renda declarada pelo comprador.

Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI)

Outra opção de crédito é o Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI), que não estabelece limite para o valor total da propriedade, nem custo efetivo máximo. Por meio da modalidade, a instituição financeira envolvida no processo de financiamento utiliza recursos próprios e garante mais flexibilidade para o contrato.

O sistema de financiamento, no entanto, pode gerar custos mais altos para o comprador, que também não pode fazer uso dos recursos do FGTS para o pagamento das parcelas.

Programas habitacionais

Criados pelo governo federal para auxiliar a população de baixa renda na aquisição de um imóvel, os programas habitacionais são modalidades de financiamento muito conhecidas no Brasil.

Uma delas é o Minha Casa, Minha Vida (MCMV), criado para reduzir o déficit habitacional no país. O programa estabelece requisitos que devem ser cumpridos, e os beneficiários contam com algumas vantagens, como juros reduzidos e até mesmo subsídios que podem chegar a 95%, restando apenas 5% do valor do imóvel a ser pago pelas famílias.

Financiamento com a construtora

Também disponível para os interessados em financiar um imóvel, existe a opção de fazer um financiamento direto com a construtora. Para isso, basta fazer o pagamento a uma incorporadora, sem a necessidade de intermediação de instituições financeiras.

Entre as regras deste tipo de financiamento está a correção pelo Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) durante o período da obra. Os valores também podem ser corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ou Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M).

Os juros são calculados pelo sistema Price de amortização e, a depender do contrato, podem ser estabelecidas parcelas fixas para o pagamento no decorrer da obra.

Como escolher o melhor tipo de financiamento?

Antes de escolher uma modalidade de financiamento, é preciso saber se ela está alinhada às necessidades e aos objetivos do consumidor, que deve conhecer seu próprio perfil e ficar atento aos pontos para fazer a melhor escolha.

O ideal, segundo sites especializados, é usar os programas habitacionais, caso a pessoa se encaixe nos requisitos, já que eles costumam ser mais vantajosos.