Fim de ano aumenta número de temporários e gera expectativa de efetivação em paraenses

O período de fim de ano, sobretudo com a aproximação do Natal, aquece vários setores da economia, com destaque para o comércio, que aumenta o quadro de funcionários para conseguir atender a demanda de vendas. De acordo com um estudo elaborado pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, seção Pará (Dieese/PA), a estimativa é que o número de contratações temporárias para este final de ano na Região Metropolitana de Belém chegue a 5.500.

Segundo o gestor de vendas, Adriano Corrêa, que atua em uma loja de eletrodomésticos no Comércio de Belém, as contratações desses profissionais já acontecem desde outubro, com possibilidade de abertura de novas vagas, caso haja necessidade. “A gente aproveita esse período de final de ano, Black Friday, o movimento que se estende até o início do ano. O crescimento foi em torno de 9 a 10% do nosso efetivo”, detalha o gestor.

Adriano diz que as vagas temporárias ajudam a suprir as necessidades da empresa, mas também aos profissionais que estão em busca de novas experiências e qualificação. “A gente tem esse aumento [de vendas] e espera que o candidato atenda as necessidades da empresa para concorrer a essa vaga e ser efetivado, além de buscar uma pessoa qualificada também qualificamos ela”, afirma.

Adriano garante que, após o período determinado no contrato, há sempre a efetivação de alguns trabalhadores. “Eles passam por um período de experiência nesses três últimos meses e aquele que mais se destaca é efetivado na filial”, diz.

Vaga temporária pode ser uma oportunidade para mostrar habilidades

O vendedor Rafael Santos conta que passou quatro meses sem um emprego fixo. Anteriormente se arriscou como promotor de vendas, mas resolveu se candidatar para uma vaga temporária neste fim de ano.

“Eu acredito que é mais uma inserção [no mercado de trabalho] para a gente fazer parte do quadro fixo da empresa, passamos por treinamento e uma avaliação do profissional todo, conforme o atingimento de metas, resultados, conclusão de atividades, então acredito que a gente acaba sendo efetivado”.

Rafael revela que carrega uma experiência de sete anos no ramo de vendas e diz que isso pode ter contribuído para ter conseguido a oportunidade de mostrar o seu trabalho.

“Acredito que foi isso que me trouxe aqui, justamente pra trabalhar com a venda, diferentemente de você jogar o currículo para qualquer lado. O currículo de um profissional com vasta experiência de trabalho possibilita que ele consiga escolher onde se encaixa melhor. Meu currículo é focado em vendas, atendimento, e priorizo muito na hora de entregar em lojas que tenham esse tipo de trabalho”, declara o vendedor.

O supervisor técnico do Dieese, avalia que a expectativa é que seja efetivada parte dos profissionais que foram contratados temporariamente.

“A expectativa é que possa ter a efetivação desses postos de trabalhos temporários para permanentes, ou seja, que eles continuem sendo fixos, entre 15 a 20%, vai depender do segmento, do faturamento, vai depender do desempenho desse trabalhador”, aponta Everson.