Festival Internacional do Chocolate e Cacau da Transamazônica movimenta Altamira

Foi aberto nesta quinta-feira (30/6) o primeiro Festival Internacional do Chocolate e Cacau da Transamazônica, o Chocolat Xingu - realizado por meio de uma parceria entre a prefeitura de Altamira com o governo do Pará. Com finalidade de incentivar o desenvolvimento da região, por meio da bioeconomia com o uso sustentável das produções locais, gerando a economia sustentável, o festival segue até o dia 3 de julho em Altamira.

“O festival é uma oportunidade de valorizar um produto e seus produtores, não só em Altamira, mas na Transamazônica. Quero agradecer as comitivas e lideranças das comunidades do interior do município que trouxeram o cacau beneficiado ou in natura para expor ou comercialização no evento. Ressalto aqui a parceria de primeira hora do governo do Estado, que proporcionou a realização deste grandioso festival que inicia agora”, disse o Prefeito de Altamira, Claudomiro Gomes, durante a cerimônia de lançamento do Chocolat Xingu 2022. A programação iniciou às 19h.

“O evento está sendo realizado em Altamira porque fica na região com 80% da produção de cacau do Pará. A Sedap, através do Funcacau, por meio da EMATER, recebe mais de R$ 8 milhões para assistência em todo o Estado. Precisamos trabalhar em conjunto para levar assistência e atendimento a todas as regiões”, explicou o coordenador do Programa Funcacau na Sedap, Ivanildo Santana, sobre a importância do festival.

Evento segue até dia 3, em Altamira (Val Araújo / especial para O Liberal)

O evento segue nesta sexta (1/7) com exposição e comercialização de chocolate, mostra de artesanato, derivados do cacau, equipamentos, com a participação dos povos indígenas do Xingu entre as atividades.

O Festival Internacional do Chocolate e Cacau da Transamazônica também soma eventos de capacitação, workshops, debates sobre temas do setor e palestras ministradas por especialistas, além da realização do Fórum do Cacau. O Chocolat Xingu também tem uma Cozinha Show.

Para o prefeito de Altamira, Claudomiro Gomes, o evento foi grandioso. “Falando como nativo do riozinho do Anfrizio, sabemos da força e do poder que tem o maior município do Brasil, com 90% de suas áreas preservadas. Podemos atuar pelo desenvolvimento sustentável no turismo, observação de pássaros, economia criativa, sem falar no potencial em cosméticos e medicinais. Esse evento tem o tamanho da força do povo, e que podemos fazer muito mais”.