Feriadões devem impulsionar turismo no litoral do Pará, apesar de queda no início do ano

A sequência de feriados prolongados prevista para 2026 deve manter aquecido o fluxo turístico no Pará, especialmente em destinos tradicionais do litoral nordeste do estado. A avaliação é do porta-voz do Sindicato de Bares, Restaurantes e Hotelaria de Belém (Shores), Fernando Soares, que projeta um cenário semelhante ao registrado no Carnaval, com aumento na circulação de visitantes e impacto direto na economia local.

A partir da experiência com períodos similares, ele explica que a região do Salgado concentra a maior movimentação durante os feriadões. Municípios como Salinópolis, Marudá e Marapanim seguem como os principais destinos, com destaque para Salinas, onde a taxa de ocupação hoteleira costuma atingir entre 85% e 90% nesses períodos.

Apesar da expectativa positiva para os feriadões, empresários do setor relatam que o início de 2026 tem sido de retração na demanda. No Hotel Paraíso Tropical, em Salinas, a percepção é de queda no fluxo de hóspedes em comparação ao ano passado. Segundo a proprietária do estabelecimento Rita Barbosa, desde janeiro houve redução no número de visitantes, com finais de semana registrando baixa ocupação, em alguns casos, com no máximo cinco suítes alugadas, e praticamente nenhuma movimentação durante os dias úteis. A expectativa é de que o verão melhore esse cenário.

A movimentação positiva descrita por Soares também se reflete no setor de alimentação fora do lar. Segundo ele, a demanda por bares e restaurantes cresce acompanhando o fluxo de turistas, impulsionada pelo perfil de consumo típico de quem passa o dia nas praias e opta por refeições fora de casa. O efeito, na prática, é a ampliação do faturamento em diferentes frentes do setor de serviços.

Para o próximo feriado prolongado, a expectativa do sindicato é considerada positiva. Com quatro dias de folga a partir da sexta-feira, a tendência é de aumento no número de pessoas saindo de Belém em direção ao litoral. Ainda que não haja dados consolidados sobre a ocupação média para este período, o setor trabalha com estimativas alinhadas aos índices já observados em datas recentes.

O calendário nacional de 2026, com a combinação de feriados e pontos facultativos, é apontado como um dos fatores que favorecem esse movimento. Em outros estados, como o Rio de Janeiro, a organização de datas próximas tem ampliado as janelas de descanso e, consequentemente, o potencial turístico. Para o representante do setor no Pará, uma configuração semelhante poderia intensificar ainda mais o fluxo regional.

Com isso, a tendência é de repetição de um padrão já consolidado: aumento no tráfego de saída da capital, maior ocupação na rede hoteleira e crescimento da atividade econômica nas áreas de destino. Nesse cenário, os feriadões seguem como períodos estratégicos para compensar oscilações ao longo do ano e consolidar o litoral paraense como uma das principais rotas de lazer da população local.

Confira as próximas datas:

20 de abril (ponto facultativo);

21 de abril, Tiradentes (feriado nacional);

1º de maio, Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional);

4 de junho, Corpus Christi (ponto facultativo);

5 de junho (ponto facultativo);

7 de setembro, Independência do Brasil (feriado nacional);

12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional);

28 de outubro, Dia do Servidor Público federal (ponto facultativo);

2 de novembro, Finados (feriado nacional);

15 de novembro, Proclamação da República (feriado nacional);

20 de novembro, Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional);

24 de dezembro, Véspera do Natal (ponto facultativo após as 13 horas);

25 de dezembro, Natal (feriado nacional);

31 de dezembro, Véspera do Ano Novo (ponto facultativo após as 13 horas).