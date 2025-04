Fencoop 2025 destaca cooperativismo no Pará com exposição de produtos, oficinas e cozinha show

A Feira de Negócios do Cooperativismo Paraense (Fencoop) chega à quinta edição como um dos principais eventos de promoção ao cooperativismo no Pará. Realizada pelo Sistema OCB/PA, a feira ocorrerá entre os dias 24 e 26 de abril, das 15h às 22h, na Estação das Docas, em Belém, com entrada gratuita.

Com 52 estandes previstos, a Fencoop 2025 contará com a participação de 112 cooperativas de diferentes regiões do estado, oferecendo ao público uma variedade de produtos e serviços. A programação integra cultura, economia e sustentabilidade, promovendo oportunidades de negócios e visibilidade ao setor cooperativista.

A feira contará com uma programação técnica que inclui oficinas sobre políticas públicas voltadas à agricultura familiar, turismo cooperativo e acesso a financiamentos como o Fundo Amazônia. As palestras abordarão temas relacionados à gestão e inovação nos empreendimentos cooperativos. Na abertura, o palestrante Alexandre Espíndola apresentará “A Magia de Encantar Clientes”.

Entre os destaques da edição está a Cozinha Show, um espaço onde chefs convidados prepararão pratos utilizando ingredientes fornecidos pelas cooperativas expositoras, destacando a gastronomia local.

O evento tem apoio institucional da Abrasel, Sebrae, Sedeme e de cooperativas dos ramos de crédito, saúde e transporte. A feira também está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, sendo realizada em momento estratégico para a capital paraense, às vésperas da realização da COP30.

A Fencoop visa ampliar o reconhecimento das cooperativas no mercado e contribuir para o fortalecimento da economia regional. "A feira é uma vitrine do cooperativismo paraense e reforça como esse modelo de negócio é relevante para o desenvolvimento social e econômico", afirma Ernandes Raiol, presidente do Sistema OCB/PA.

Cooperativas como a Coofarmi, que participará com sua farmácia móvel Unipharmi, estarão presentes com serviços ao público. Segundo Roberta Pampolha, presidente da Coofarmi, o estande oferecerá orientação farmacêutica e entrega de brindes aos visitantes.

A feira também representa uma oportunidade para consumidores conhecerem produtos da agricultura familiar, adquirirem bens e serviços cooperativos e se aproximarem do cooperativismo como alternativa de desenvolvimento local.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)