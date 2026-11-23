Fazenda reduz previsão do PIB e eleva inflação para 2027

A Fazenda avalia que os juros altos têm desacelerado gradualmente a atividade econômica ( Foto: Foto: Divulgação )

O Ministério da Fazenda reduziu a previsão de crescimento da economia brasileira em 2027 e elevou a estimativa de inflação para o próximo ano. Segundo o Boletim Macrofiscal de novembro, divulgado nesta segunda-feira (23) pela Secretaria de Política Econômica (SPE), o Produto Interno Bruto (PIB) deve avançar 1,8% em 2027, ante projeção anterior de 2,3%.

Já a inflação, medida pelo IPCA, foi revisada de 3,8% para 4,5%, alcançando o limite superior da meta. Para 2026, a estimativa de crescimento também caiu, de 2% para 1,9%, enquanto a previsão de inflação subiu de 4,9% para 5,3%. O governo atribui a desaceleração principalmente aos juros elevados e ao custo do crédito, que restringem o consumo e os investimentos.

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Economia mais lenta

A Fazenda avalia que a política monetária restritiva, estratégia de manter os juros altos para conter a inflação, tem reduzido gradualmente o ritmo da atividade econômica.

“É uma aceleração bastante compatível com a política monetária contracionista. A gente vem em um processo de desaceleração ao longo do ano e o terceiro trimestre confirma essa desaceleração”, afirmou Débora Freire, secretária de Política Econômica.

A projeção do governo é de estabilidade do PIB no terceiro trimestre em relação ao segundo, quando a economia cresceu 0,4%. Há, porém, risco de leve queda no período.

Para 2026, a revisão por setor foi a seguinte:

Indústria: crescimento de 1,4%, ante 1,7% previsto anteriormente;

Serviços: alta de 1,7%, abaixo da estimativa de 1,8%;

Agropecuária: avanço de 3,1%, acima dos 2,8% projetados antes.

A agropecuária foi o único dos três grandes setores com revisão positiva, após melhora nas estimativas de produção de culturas como soja, milho e café.

Juros e consumo

Para 2027, a Fazenda espera que a Taxa Selic (juros básicos da economia) permaneça elevada por mais tempo, com redução gradual. Isso significa que empréstimos, financiamentos e outras modalidades de crédito devem continuar caros, dificultando o consumo das famílias e os investimentos das empresas.

O relatório aponta que o consumo privado perde força diante do custo do crédito e do endividamento das famílias. Ainda assim, alguns fatores podem ajudar a sustentar a atividade:

Isenção do Imposto de Renda para faixas de menor renda;

Expansão do crédito consignado privado;

Programas de renegociação de dívidas;

Crescimento da renda real e mercado de trabalho resiliente.

No fim deste ano, o reajuste do Bolsa Família e a proibição das apostas online também devem contribuir para o consumo.

Inflação no limite

A previsão de inflação de 2027 passou de 3,8% para 4,5%, atingindo o teto da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. A meta central é de 3%, com tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo.

A revisão considera fatores que podem elevar os preços, como:

Dólar mais alto, que encarece produtos importados e insumos;

Aumento do ICMS sobre gasolina, diesel e gás de cozinha;

Tensões no Oriente Médio, com impacto sobre o petróleo;

Fenômeno climático El Niño, que pode afetar a produção agrícola;

Possíveis efeitos da reforma tributária e de mudanças na jornada de trabalho.

Para 2026, a Fazenda elevou a estimativa do IPCA de 4,9% para 5,3%, acima do teto da meta.

O relatório também revisou para cima a previsão do preço do petróleo Brent, referência internacional. Para 2027, a estimativa passou de US$ 79,50 para US$ 95,20 por barril, o que pode pressionar os preços dos combustíveis.

Próximos anos

A Fazenda reduziu ainda a previsão de crescimento para 2028 e 2029, de 2,6% para 2,5%. Para 2030, manteve a estimativa de expansão de 2,6%. Segundo o boletim, a desaceleração em 2027 reflete “juros e custo do crédito elevados por mais tempo, a menor contribuição da agropecuária e o menor carrego estatístico”.