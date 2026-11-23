Escala 5x2: Ministério do Trabalho regulamenta jornada e períodos de descanso

Mudança representa a primeira redução geral da jornada de trabalho desde a Constituição de 1988, há 38 anos

A mudança foi aprovada pelo Congresso em 14 de outubro, por meio de uma PEC ( Foto: Reprodução | Freepik )

O Ministério do Trabalho divulgou nesta segunda-feira (23) uma portaria com diretrizes sobre a carga horária e os intervalos de descanso dos profissionais que trabalham no regime 5x2.

Na quinta-feira (19), o governo já havia editado um decreto para estabelecer as regras de encerramento da escala 6x1, na qual são cumpridos seis dias de trabalho para um de folga. O documento também definiu os critérios para a mudança do modelo atual para o sistema de cinco dias trabalhados e dois dias de descanso.

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A mudança nas regras trabalhistas foi aprovada pelo Congresso Nacional em 14 de outubro, por meio de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC).

Essa é a primeira redução geral da jornada de trabalho em 38 anos, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, quando o limite semanal passou de 48 para 44 horas.

Decisão do STF

Antes da publicação das regras pelo governo, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino havia concedido uma decisão liminar com orientações provisórias sobre as mudanças previstas na emenda constitucional.

Entre as determinações estavam:

A adoção da escala 5x2, com jornadas de até 8 horas e 24 minutos por dia, sem pagamento de hora extra pelos 24 minutos que ultrapassam o limite habitual de oito horas.

A possibilidade de acordos coletivos definirem como serão distribuídas as oito folgas mensais dos trabalhadores, sem a antiga limitação de uma folga por semana.

Também nesta segunda-feira, a Advocacia-Geral da União (AGU) pediu ao STF que considere desnecessária a manutenção da decisão provisória de Flávio Dino após a publicação do decreto do governo.