Zanin pede destaque e leva denúncia contra Marcel Van Hattem a julgamento presencial no STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin pediu destaque para a votação em que a Corte decide se irá aceitar a denúncia contra o deputado federal e senador eleito Marcel Van Hattem (NOVO-RS). Dessa forma, o julgamento sai do plenário virtual e passa a ser votado presencialmente, mas ainda não tem data definida.

O caso corre em sigilo na Primeira Turma do STF. Até o momento, Flávio Dino, que é o relator, votou por receber denúncia, e Alexandre de Moraes o acompanhou em um voto antecipado.

O deputado é acusado de calúnia e injúria contra o delegado de Polícia Federal Fábio Alvarez Shor. A acusação é feita com base nas falas feitas por Hattem entre agosto e dezembro de 2024 durante pronunciamentos no Plenário da Câmara dos Deputados e na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Vídeos dos momentos foram registrados e publicados na internet.

Nas ocasiões, segundo a acusação, Hattem teria proferido ofensas contra o delegado exibindo a sua fotografia enquanto afirmava que ele produzia "relatórios absolutamente fraudulentos contra pessoas inocentes, inclusive contra Felipe Martins". Ele também teria proferido ofensas, chamando o delegado de bandido.

Na resposta preliminar apresentada pela defesa do parlamentar, os advogados afirmam que a denúncia é inepta, alegando que não individualiza entre as quatro manifestações narradas, quais trechos configurariam calúnia ou injúria. A defesa também aponta para "atipicidade da conduta por incidência da imunidade parlamentar material".

Dino discorda da defesa no que se trata sobre a falta de delimitação na acusação e afirma que não há "indeterminação quanto aos fatos imputados, às circunstâncias em que teriam sido praticados ou às razões que levaram o Ministério Público Federal a conferir-lhes a capitulação jurídica indicada na denúncia". Segundo ele, a denúncia especificou os pronunciamentos feitos no Congresso, assim como as postagens posteriores nas redes sociais.

Dino também argumenta que a Constituição estabelece que deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por suas opiniões e votos, mas que este não parece ser o caso.

"No caso, as manifestações atribuídas ao denunciado, aparentemente, não se limitaram à crítica política ou à atuação funcional da autoridade pública. Segundo a denúncia, foram imputadas ao Delegado de Polícia Federal condutas criminosas, acompanhadas de expressões ofensivas, posteriormente reproduzidas em redes sociais", concluiu em seu voto.

O ministro citou o posicionamento da Procuradoria-Geral da República no caso: "Longe de contribuir para o debate sobre eventuais equívocos na atuação da autoridade policial, a fala do denunciado teve como único propósito o de aviltar-lhe a honra subjetiva, por meio do uso de expressões como "bandido" e "fora da lei", além da falsa referência ao abuso de autoridade".

Em dois vídeos publicados em suas redes sociais, Hattem se pronunciou sobre os votos de Alexandre de Moraes e Flávio Dino. "Algumas pessoas estão dizendo que isso acontece justamente porque Flávio Dino quer ou alguns ministros querem que eu ou outros senadores se sintam amedrontados, ameaçados com esse tipo de expediente", afirmou.