Faltando três dias para encerramento, menos da metade dos MEIs no Pará fizeram declaração anual

Faltando três dias para o encerramento do prazo, apenas 38,85% dos Microempreendedores Individuais (MEIs) no Pará realizaram a Declaração Anual do Simples Nacional (DASN-SIMEI). Segundo os dados da Receita Federal, até o momento 131.796 declarações foram entregues, de um total de 339.216 MEIs ativos no estado ao final de 2023.

O número de declarações aguardadas ainda é grande. Com menos da metade das declarações esperadas já concluídas, restam ainda 207.420 MEIs que ainda precisam cumprir com a obrigação fiscal para evitar penalidades.

A DASN-SIMEI é obrigatória para todos os MEIs e deve ser realizada anualmente, declarando o faturamento bruto do ano anterior, além de outras informações pertinentes ao negócio, como o número de funcionários.

Em todo o Brasil, eram esperadas cerca de 15,7 milhões de declarações realizadas neste ano, segundo o Sebrae. Mas o número de declarações realizadas a nível nacional também está aquém do esperado. Até a última quinta-feira (23), mais de 8,3 milhões de empreendedores ainda não haviam repassado as informações, segundo a Receita Federal.

O prazo para entrega em 2024 se encerra em três dias, no dia 31 de maio. O não cumprimento pode resultar em multas e outras sanções, além de dificuldades para obtenção de financiamentos e créditos.

Para preencher a declaração, os MEIs devem acessar o Portal do Empreendedor (www.portaldoempreendedor.gov.br) e seguir as instruções disponíveis. O processo é simples e pode ser realizado diretamente no site, que também disponibiliza tutoriais e orientações para facilitar o preenchimento.

Passo a passo para preencher a DASN-SIMEI:

Acesso ao Portal: Visite o Portal do Empreendedor e faça login com seu CNPJ e senha. Seleção da Declaração: Escolha a opção para a Declaração Anual do Simples Nacional. Informações de Faturamento: Informe o faturamento bruto anual do ano anterior. Outras Informações: Preencha os campos adicionais solicitados.