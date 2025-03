Eztec tem lucro líquido de R$ 126,6 milhões no 4º trimestre, avanço anual de 53%

A incorporadora paulistana Eztec fechou o quarto trimestre de 2024 com lucro líquido de R$ 126,6 milhões, montante 53% maior do que no mesmo período de 2023. No ano inteiro de 2024, o lucro totalizou R$ 404,6 milhões, aumento de 69% em relação a 2023.

O Ebit (lucro antes dos juros e imposto de renda) atingiu R$ 106,1 milhões no quarto trimestre, crescimento de 50,5%. No ano, o Ebit foi de R$ 334,4 milhões, melhora de 76,9%.

A receita líquida foi de R$ 426,5 milhões no quarto trimestre, aumento de 26,2%. No ano, totalizou R$ 1,560 bilhão, recorde para a companhia e crescimento de 44,1%.

A recuperação nos resultados da Eztec está relacionada ao aumento das vendas de imóveis. A incorporadora priorizou a venda dos estoques, especialmente de apartamentos prontos, em que há o recebimento do valor total da unidade na largada.

Além disso os projetos mais recentes e rentáveis contribuíram para melhora da margem bruta, que foi a 37,5% no quarto trimestre, alta de 4,2 p.p em um ano.

As despesas comerciais da Eztec foram de R$ 35,7 milhões no quarto trimestre, aumento de 17,2%, refletindo maior atividade de lançamentos. As despesas administrativas foram a R$ 34,9 milhões, baixa de 4,7%, puxada pelos cortes de benefícios a funcionários, que caíram 31%.

A linha de equivalência patrimonial (que apura os resultados oriundos de empreendimentos feitos em sociedade com terceiros) gerou uma receita de R$ 16 milhões, recuo de 24%.

O resultado financeiro (saldo entre receitas e despesas financeiras) gerou uma receita de R$ 35,4 milhões, que foi 49,4% maior na comparação anual. Esse crescimento foi puxado pelos juros cobrados nos financiamentos diretos a clientes.

A Eztec reportou ainda queima de caixa de R$ 185,4 milhões no quarto trimestre, um desembolso maior do que os R$ 57,7 milhões do terceiro trimestre. A companhia informou que o consumo de caixa foi puxado pelo pagamento de dividendo extraordinário de R$ 150 milhões aos acionistas.

A dívida líquida subiu para R$ 365,9 milhões no quarto trimestre, alta de 102,7% ante o terceiro trimestre. Segundo a Eztec, isso aconteceu porque a companhia vem utilizando os saldos de financiamento à produção contratados junto aos bancos comerciais para desenvolver as suas obras, a um juro médio de 8,9% a.a., com recebíveis não-performados como lastro.

Em sua apresentação de resultados, a Eztec afirmou que, ao longo de 2024, adotou estratégias que fomentaram seu desempenho, com destaque para a otimização do giro de ativos, através do planejamento para a ampliação dos lançamentos e da comercialização do estoque pronto. "Satisfeitos com as melhorias operacionais e financeiras alcançadas em 2024, iniciamos 2025 focados em continuar crescendo com rentabilidade, solidez e qualidade", descreveu a direção.

"O próximo ano trará desafios relevantes", acrescentou a incorporadora, citando o maior volume de entregas da sua história, a administração do maior número de canteiro em atividades, e a conclusão de uma das torres do edifício corporativo Esther Towers, tendo a tarefa de locação em um cenário macroeconômico mais difícil.