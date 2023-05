Euro hoje: qual o valor do euro para real hoje, 05 de maio

O valor do euro hoje, nesta sexta-feira, 05 de maio, apresentou alta de 0,15%. Desta forma, o euro para real ficou com a cotação de R$ 5,493 para compra e de R$ 5,495 para venda, tornando-se mais barato para quem busca comprar euro, especialmente para turismo.

Por que o euro subiu?

O mercado de valores é volátil e sofre interferência direta de acontecimentos pelo mundo.

Como comprar euro em Belém

Comprar euro em Belém em espécie é uma missão que passa pela busca às casas de câmbio ou bancos. Mas, atenção com as taxas. Elas variam bastante entre uma instituição e outra. Portanto, a pesquisa segue sendo fundamental para fazer uma boa compra de euro.

O que precisa para comprar euro: documentos pessoais (CPF e RG). As transações podem ser pagas por transferência eletrônica, DOC, TED, ou em em espécie, mas, neste último caso, só é possível se o valor não ultrapassar 10 mil reais.

A forma mais prática para encontrar uma instituição autorizada mais próxima de você é pelo aplicativo Câmbio Legal, que funciona para Android e para iOS. A ferramenta foi desenvolvida pelo Banco Central do Brasil e também abre possibilidade para que o usuário consulte o VET (Valor Efetivo Total) cobrado em cada operação.

Existe uma recomendação do Banco Central para que se evite a utilização do mercado paralelo, porque não há garantia de que a moeda estrangeira é, de fato, autêntica ou é dólar falsificado.

Euro para Real: como fazer câmbio

Existem várias ferramentas que se propõem a fazer a conversão, no entanto, a mais indicada é a do próprio Banco Central do Brasil, que pode ser acessada pela web.

O que define quantos reais são precisos para comprar um dólar é a relação entre as economias dos países. Esta conta leva em consideração alguns fatores básicos, como: Turismo internacional, taxa de juros e mudanças políticas e crises no país.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)