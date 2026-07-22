Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

EUA: Câmara aprova projeto de financiamento temporário para evitar shutdown nas eleições

Os líderes republicanos da Câmara não querem correr o risco de outra possível paralisação prejudicar o ânimo dos eleitores pouco antes de irem às urnas

Estadão Conteúdo
fonte

O blogueiro Paulo Figueiredo teve um embate com o deputado democrata James P. McGovern sobre as democracias no Brasil e nos EUA (Brett Sayles / Pexels)

A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos agiu na terça-feira, 21, para evitar uma possível paralisação do governo americano antes das eleições de meio de mandato, ao aprovar um projeto de lei para financiar o governo federal até o dia 4 de dezembro. O pleito está marcado para o dia 3 de novembro. A medida passou com 220 votos a favor e 205 contrários.

Os líderes republicanos da Câmara não querem correr o risco de outra possível paralisação prejudicar o ânimo dos eleitores pouco antes de irem às urnas. O presidente da Câmara, Mike Johnson, desafiou os democratas a votarem contra o projeto, afirmando que, se o fizessem, "seriam os únicos responsáveis pelo caos resultante caso o governo paralisasse suas atividades após 30 de setembro".

VEJA MAIS

image Tarifaço de 25% sobre produtos brasileiros entra em vigor; governo ainda estuda resposta
O governo brasileiro considerou a taxação injustificável do ponto de vista técnico, uma vez que os Estados Unidos têm superávit no comércio com o Brasil

image Trump aprova acordo nuclear que pode permitir à Arábia Saudita enriquecer urânio
O pacto deve ter duração de 30 anos e envolve empresas americanas no desenvolvimento do programa nuclear saudita

A grande maioria dos democratas se opôs à medida, que deve manter o financiamento das agências nos níveis atuais de gastos. Na contramão, os republicanos afirmaram que o trabalho nos doze projetos de lei de orçamento anual deve continuar nos próximos meses, mas que garantir o financiamento do governo até 4 de dezembro pode ajudar os congressistas a evitar a repetição do ano passado, quando o país enfrentou a paralisação federal mais longa da história, seguida pela paralisação parcial também mais duradoura já vista.

Não está claro se o Senado aprovará o projeto. Projetos de lei orçamentários exigem o apoio de 60 senadores para avançar à votação final. Será necessário, portanto, o apoio de alguns democratas. O líder da maioria no Senado, John Thune (Republicano de Dakota do Sul), disse que a presidente da Comissão de Apropriações do Senado, Susan Collins, está trabalhando com os democratas para "encontrar um caminho a seguir". Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA

SHUTDOWN

CÂMARA

PROJETO

APROVAÇÃO
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

alívio no bolso

Preço do café tem redução em Belém após forte valorização em 2025, aponta Dieese/PA

Recuo acumulado nos últimos 12 meses chega a 14,17%

23.07.26 11h23

atenção, estudantes

Defensoria Pública do Pará abre Processo Seletivo de Estágio para nível médio

Programa busca integrar alunos do 1º ou 2º ano do Ensino Médio Regular e da Educação Profissional de Nível Médio

23.07.26 10h49

GASTOS

Superendividamento: saiba quando uma dívida se torna impagável e como equilibrar as finanças

Economista e educadora financeira orientam sobre negociação, reorganização do orçamento e mudanças de hábitos para sair das dívidas

23.07.26 8h00

ECONOMIA

Com mais hotéis em Belém, setor diz que reservas para o Círio seguem abaixo do esperado

Rede hoteleira registra ocupação entre 40% e 60%, abaixo do esperado para o período; expectativa é de que a procura aumente nas semanas que antecedem a procissão, apesar do alto custo das passagens aéreas

23.07.26 7h00

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

trabalho

Vagas de emprego em Belém: Museu das Amazônias abre oportunidades em diferentes áreas

Profissionais serão contratados em regime CLT e terão direito a benefícios como vale-alimentação, assistência médica e day off no aniversário

21.07.26 11h40

Férias escolares

Em Belém, famílias adotam lema: programe-se antes, curta depois

Mães e pais afirmam que se planejam desde o início do ano para promover lazer às crianças neste período de alto consumo

18.07.26 8h00

ALIMENTAÇÃO

Canetas emagrecedoras mudam cardápios de restaurantes em Belém

Pesquisa nacional indica que mais de 60% dos restaurantes já notam mudanças no comportamento de clientes que usam esses medicamentos

17.07.26 8h00

FIQUE DE OLHO!

FGTS deve distribuir R$ 13 bilhões em lucros aos trabalhadores; veja se você tem direito

Entenda o cálculo para estimar o valor e o impacto na rentabilidade do Fundo de Garantia em relação à inflação

21.07.26 13h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda