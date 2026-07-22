Trump aprova acordo nuclear que pode permitir à Arábia Saudita enriquecer urânio

O pacto deve ter duração de 30 anos e envolve empresas americanas no desenvolvimento do programa nuclear saudita

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aprovou um acordo nuclear com a Arábia Saudita. O pacto pode fornecer ao reino capacidade de enriquecimento de urânio para seu programa nuclear civil, segundo fontes a par do assunto. A divulgação do acordo é esperada para esta quarta-feira, 22.

O pacto estabelece uma duração de 30 anos e prevê a participação de empresas americanas. Elas devem atuar no desenvolvimento do programa nuclear saudita. O acordo pode permitir a construção de uma instalação de enriquecimento de urânio na Arábia Saudita, após um estudo conjunto.

No entanto, o acordo pode enfrentar resistências no Congresso americano. Parlamentares expressam temor de que auxiliar os sauditas no desejo de enriquecer urânio possa iniciar novas rodadas de proliferação nuclear globalmente.

Preocupações com a proliferação nuclear

Tanto Donald Trump quanto o ex-presidente Joe Biden tentaram firmar um acordo nuclear com a Arábia Saudita. O objetivo era compartilhar tecnologia americana. Contudo, especialistas em não proliferação alertam sobre os riscos. Centrífgugas em operação no reino poderiam abrir caminho para um possível programa de armamentos.