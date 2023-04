Encomendas de ovos de chocolates elevam faturamento de empreendedores

Às vésperas da Páscoa, pequenos negócios e microempreendimentos que ofertam ovos de chocolate, trufas e outros doces tem observado uma crescente demanda pelos produtos. Em alguns casos, a procura foi tanto que já não é possível atender novos clientes, já outros mantêm a agenda de pedidos aberta visando aumentar os lucros nessa época.

“Nossa agenda para pedidos encerrou do dia 2 de abril, mas a procura continua grande. Tivemos um crescimento em nosso faturamento de 15% em relação ao ano anterior”, afirma Vania Bordalo, que há quatro anos trocou uma carreira no setor varejista para empreender no ramo da confeitaria. Usando a experiência a seu favor, Vânia montou uma estratégia que alia conhecimento de mercado com novas ferramentas de divulgação.

“Uso a minha experiência em visual de merchandising para atrair clientes com produtos diferenciados, pois como 80% da minha venda são através das redes sociais, o produto têm que ser visualmente atrativo. Investimos também em embalagens e produtos diferenciados onde buscamos inspirações principalmente na confeitaria internacional”, comenta a empreendedora.

A empresária Vania Bordalo notou crescimento de 15% nas vendas de produtos de chocolate em 2023 (Carlos Henrique Barata / Divulgação)

Com foco na comunicação e no perfil dos clientes, Heloisa Ramires também diz que alcançou resultados positivos com a Páscoa deste ano. Ela começou a atuar na área há cerca de seis anos para angariar recursos para o custeio do curso de graduação em geografia. Atualmente, Heloisa é microempreendedora no setor de energia solar, mas continua com a produção de trufas, ovos de colher e ovos trufados, que garantem uma importante renda extra nesse período.

“Esse ano a procura está bem maior. Eu abri a lista de encomendas semana passada e já tive uma boa quantidade de pedidos. Consegui movimentar cerca de R$ 2 mil, mas, baseado na minha experiência, eu sei que muita gente deixa para comprar na última hora. Então, eu tenho a estimativa de que daqui até o domingo eu posso ultrapassar ou até mesmo dobrar esse valor”, diz a doceira. Para isso, Heloisa continuará recebendo encomendas até o sábado, assim como manterá um estoque de produtos a pronta-entrega.

“Nesse período da Páscoa, eu dou uma ênfase maior para os sabores mais atrativos, tipo ovomaltine e ninho com nutela, que são os que a criançada gosta mais. Os que mais saem são os ovos de 50 gramas e de 350 gramas”, ressalta Heloisa, que vende produtos que variam de R$ 30 a R$ 90.

Heloisa Ramires mantém confecção de ovos e trufas para garantir complemento de renda (Divulgação)

No caso de Vania Bordalo, a grande aposta é na criação de produtos diferenciados para o cardápio, que ajudam a incrementar o faturamento. “Nos últimos dois anos percebemos que havia um mercado promissor e pouco explorado pela confeitaria que são os brindes corporativos. Fizemos um investimento para atender esta demanda, onde o nosso carro-chefe foram as cenouras de chocolate recheadas e barras de chocolate douradas recheadas. Além disso, lançamos o mini bolo de chocolate tipo brownie em forma de cabeça de coelho, que vai em uma embalagem que parece um ovo. Foi um sucesso em pedidos”, destaca a empresária.