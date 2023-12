Empresários prestigiam festa de 30 anos do Shopping Castanheira na noite desta quinta-feira (30) 

Uma história de sucesso. Essa foi a motivação maior da celebração dos 30 anos do Shopping Castanheira, na noite desta quinta-feira (30). Empresários, lojistas, funcionários e convidados foram recepcionados pela família Rodrigues, representada, principalmente, pelos irmãos Oscar e João Rodrigues.

Há três décadas, juntamente com o pai Jerônimo, eles apostaram na criação do primeiro shopping center do município de Ananindeua, de propriedade do Grupo Líder.

“É um momento de recordação e de saudade. Em 30 anos muita coisa aconteceu. Quando começamos esse empreendimento aqui há 30 anos, meu pai também estava, e meus irmãos que já partiram. Lutamos todos esses anos para ter um shopping cada vez melhor e cada vez mais seguro para os clientes. Este é um dos maiores shoppings da região Norte”, afirmou o empresário Oscar Rodrigues.

Festa de 30 anos do Shopping Castanheira

João Rodrigues também mencionou a força empreendedora da família. “É uma história bonita, envolve pessoas que abraçaram esse empreendimento como o Osmar, meu irmão mais velho, o Oscar, que é o segundo. Eu sou o terceiro, e o José, que Deus o tenha", afirmou emocionado.

"O Jerônimo, meu pai, na época da inauguração tinha a idade que eu tenho hoje, 75 anos. Mais uma vez o shopping está se superando. É como diz o rei Roberto Carlos na música: hoje eu estou aqui vivendo esse momento lindo”, completou João.

Segundo a administração do grupo, cerca de um milhão de pessoas, entre clientes e funcionários, passam pelo shopping Castanheira diariamente.

Atualmente, o complexo comercial abriga 200 lojas. Duas delas estão desde o início do empreendimento: as pioneiras Três Irmãos, loja de confecção infantil paraense, e a lanchonete em estilo fast-food americano Bob's.

A proprietária da loja Três Irmãos, Cristiane Sanjad, prestigiou a comemoração acompanhada dos pais Samir, 88, e Leila Sanjad, 76. “Foi uma caminhada de parceria nesses anos todos. Temos um enorme orgulho de comemorarmos com eles, como empreendedores, esses 30 anos”, afirmou ela, referindo-se à família Rodrigues.

A Três Irmãos foi criada há 84 anos pelo avô de Cristiane, já falecido. “Eu já sou a terceira geração da família. No início, vendíamos tecido, pois, quando meu avô começou, as pessoas costumavam encomendar suas roupas com as costureiras e com os alfaiates. Aí depois veio o momento da ‘roupa pronta’, como diziam à época, e foi quando nós migramos para o shopping, fizemos a opção no nosso nicho: o universo infantil”, contou a empresária, que tem como sócio Nader.

O franqueador da lanchonete Bob's Castanheira, Emerson Araújo, também lembrou do início de tudo, quando o empresário Dave montou a primeira unidade, ainda chamada de Big Burguer, dentro do shopping. “Que venham mais 30 anos. Somos uma franquia e só temos gratidão por fazer parte dessa bonita história do Castanheira, que fortaleceu a nossa marca, em Belém”, afirmou Emerson.

Pedro Galvão, da Galvão Publicidade, estava entre os convidados e enfatizou que o crescimento do shopping mudou a paisagem urbana do entorno. "O Castanheira transformou substancialmente a paisagem da entrada da cidade, especialmente após a implantação do pórtico. Ele alterou a dinâmica dessa região que era conhecida como Entroncamento e instaurou um novo tempo, deixando a chegada a Belém mais bonita. Lá se vão 30 anos, então hoje é dia de comemorar", disse Pedro.

O evento foi prestigiado por representantes do poder público e do Legislativo, a exemplo do senador Jader Barbalho e do superintendente da Sudam, Paulo Rocha, entre outras autoridades. O senador Jader Barbalho foi, inclusive, homenageado por Oscar Rodrigues. “Nós fomos ao Palácio do Governo à época em que o senador era o governador do Estado, e ele nos deu uma lição de motivação para seguirmos em frente”, recordou Oscar.

Na chegada à festa, os convidados passavam por uma exposição composta por grandes painéis contando a trajetória do shopping Castanheira, numa espécie de linha do tempo. Era possível ver desde o terreno inicial, onde por décadas funcionou o ‘Clube 200’, passando pela Arena Castanheira, um dos primeiros locais com infraestrutura para grandes shows, e que recebeu, pela primeira vez, com a orquestra completa de 70 instrumentistas, o rei Roberto Carlos, em 1998.

Também havia um grande poster do artista plástico Antar Rohit, que nasceu em Los Angeles em 1960 e mudou-se para Belém aos 5 anos, consolidando uma trajetória marcante na cidade. Rohit é quem assina o afresco que decora a parte interna da cúpula do Castanheira Shopping.