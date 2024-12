Empresários do Norte têm dificuldades de conciliar vida pessoal e profissional, segundo pesquisa

Um estudo do Itaú Empresas, realizado pelo Instituto Locomotiva, revelou que os líderes de Pequenas e Médias Empresas na região Norte possuem dificuldades em conciliar trabalho e vida pessoal, 73% dos entrevistados disseram que gostariam de ter mais tempo em família, sendo 62% a média nacional. A pesquisa foi feita entre julho e agosto deste ano e teve 1001 entrevistados, entre homens e mulheres, que lideram empresas no país com faturamento anual de R$ 360 mil e R$ 50 milhões.

Intitulado “Cabeça de Dono”, o estudo também apontou como a rotina de trabalho afeta a vida dos empresários, revelando que, na região Norte, 61% dos entrevistados já tiveram problemas de saúde por causa da rotina de trabalho, sendo que 57% dos entrevistados afirmaram ter sobrecarga e estresse. O cansaço também foi um dos temas abordados presente na vida de 52% dos entrevistados.

A pesquisa é inédita e teve como objetivo fazer um panorama sobre os desafios que as Pequenas e Médias Empresas enfrentam no país. Segundo o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), as PMEs são responsáveis por 30% do PIB e 50% dos empregos ativos. Em contramão a expectativa de crescimento por empresários das PMEs no país, na região Norte apenas 44% dos empresários afirmaram planejamento de crescimento para 2025, enquanto 55% planejam continuar no mesmo tamanho.

Para questões relacionadas aos desafios dessas empresas, 92% dos empresários da região Norte relataram serem desafiadoras as questões do cenário externo e competitivo e a mesma porcentagem para os desafios da gestão financeira. Em seguida, 91% das respostas abordaram questões de crescimento e inovação. 87% das empresas também declararam que não recebem apoio e incentivos para desenvolvimento em comparação com outras regiões do Brasil.

Devido a diversas demandas que envolvem gerenciar uma empresa, há uma sobrecarga interna que centraliza várias funções no empresário, o estudo mostra que 32% dos empresários na região Norte realizam sozinhos decisões estratégicas relacionadas em pelo menos uma área e 30% são os únicos responsáveis pela execução de tarefas operacionais como questões comerciais.

Diante dessa realidade, 56% dos empresários que participaram da pesquisa afirmaram que gostariam de dialogar com outros empresários sobre experiências, desafios, estratégias e possíveis soluções para esse cenário e fortalecimento dos negócios.