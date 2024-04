Emater resgata colmeias em Breves para impulsionar apicultura artesanal no Marajó

O escritório local da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater), em Breves, no Marajó, tem se dedicado a resgatar colmeias que se desenvolvem dentro de residências nas áreas urbanas, assustando os moradores, e as transfere para projetos de apicultura em propriedades rurais. Essa iniciativa visa a promover a produção artesanal de mel na região.

Acionada frequentemente pelo Corpo de Bombeiros, a equipe da Emater em Breves realiza em média 50 resgates por ano de colmeias indesejadas. A incidência de abelhas com ferrão (apis mellifera) em locais inadequados é comum na região devido à tradição de construções em madeira, material que atrai esses insetos para abrigar suas colônias.

O processo de captura das abelhas pela Emater não apenas preserva a vida desses importantes polinizadores, essenciais para o equilíbrio dos ecossistemas, mas também protege a população local de possíveis reações alérgicas graves causadas por picadas.

População às vezes recorre ao fogo para conter abelhas

Por outro lado, a população muitas vezes reage com medo diante das colmeias, recorrendo a medidas drásticas como incêndios ou o uso de inseticidas, o que além de destruir o meio ambiente, pode resultar em ataques fatais das abelhas.

Atualmente, a Emater atende diretamente 15 apicultores em Breves, residentes em quatro comunidades ao longo da rodovia PA-159 (rodovia Breves-Anajás). Essas famílias, incentivadas pela Emater há cerca de quatro anos, diversificaram suas atividades nas propriedades, adotando a apicultura como uma fonte adicional de renda e segurança alimentar.

De acordo com Afonso Queiroz Júnior, engenheiro agrônomo responsável pela apicultura em Breves e pós-graduado em Agroecologia e Desenvolvimento Rural Sustentável, após a captura da colmeia, a transferência para o novo local ocorre durante a madrugada para garantir a presença das abelhas-campeiras. Essas abelhas, que buscam alimentos durante o dia, são orientadas pelo sol.

Esse cuidado com o horário é essencial para evitar que as abelhas operárias se percam ao retornarem para a colmeia original, devido à mudança de referência. “As abelhas funcionam sob uma organização e uma lógica impressionantes, além de significarem habilidades diferenciadas, como autolocalizadores precisos de voo e intercomunicação sofisticada para indicar floradas. São bichos sensíveis, inteligentes e, para a surpresa de muitos, bastante dóceis. Só representam perigo aos seres humanos se forem agredidas e se a casa delas for agredida, até porque, ao injetar o ferrão, elas também morrem, pelo impacto abdominal”, explica o especialista.

Margem de lucro pode ultrapassar os 100%

Cada apicultor mantém entre dez e 15 caixas, que produzem de 15 a 20 quilos de mel por ano. A produção é embalada de forma artesanal e vendida diretamente no mercado local, proporcionando uma margem de lucro que pode ultrapassar os 100%.

A Emater adota uma abordagem de criação racional, fornecendo orientações sobre manejo de colmeias, revisão de caixas, divisão de enxames e suplementação nutricional, especialmente durante os períodos de inverno rigoroso.

Um desafio adicional é incentivar os próprios apicultores a consumirem o mel não apenas como produto fitoterápico, mas também como substituto do açúcar refinado, agregando valor ao produto e promovendo hábitos alimentares saudáveis.