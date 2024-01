Emater e Prefeitura de Inhangapi impulsionam sucesso na produção de açaí entre agricultores locais

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater), em parceria com a Prefeitura de Inhangapi, tem desempenhado um papel fundamental no sucesso da produção de açaí por pequenos agricultores, quilombolas e ribeirinhos no nordeste paraense. A iniciativa tem proporcionado experiências bem-sucedidas no cultivo do açaí, impulsionando a principal cadeia produtiva do município.

Através do Escritório Local no município, a Emater realiza visitas técnicas, promove treinamentos e Dias de Campo, capacitando os agricultores no manejo do açaí. Além disso, oferece orientações sobre o acesso às políticas públicas do Governo Federal voltadas para o desenvolvimento e fortalecimento da agricultura familiar.

Produtividade do açaí atinge 6 toneladas/hectare

A produtividade do açaí em Inhangapi atinge 6 toneladas/hectare, gerando um movimento de R$ 50 milhões anualmente. Com aproximadamente 3 mil hectares de açaí de várzea e mil hectares de açaí irrigado, a Emater presta atendimento a cerca de 900 agricultores, cada um com cerca de 3 hectares de plantio.

A Prefeitura de Inhangapi, buscando incentivar ainda mais a cadeia produtiva, distribui mudas de açaí nos primeiros meses do ano aos produtores rurais, contando com a parceria da Emater para capacitar os agricultores desde o plantio até a colheita.

A ação da prefeitura ocorre há 26 anos e distribuiu 100 mil mudas em 2024, beneficiando 300 famílias. As mudas são cultivadas no viveiro do município antes da entrega. Luiz Augusto Góes, chefe do Escritório Local da Emater em Inhangapi, destaca a importância das parcerias que fortalecem o trabalho, incluindo a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Agricultura, o Banco do Brasil, o Banco da Amazônia (Basa), o Sindicato do Produtor Rural e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais.