Em Mosqueiro, expectativa de restaurantes é incremento de 50% no movimento no feriado

Com o calor do verão amazônico chegando, o feriado de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (16), já é uma prévia do que se esperar no mês de julho nos principais balneários próximos à capital paraense. No distrito de Mosqueiro, que integra a região metropolitana de Belém, a expectativa de dois restaurantes localizados na praia do Paraíso é que o movimento ganhe um incremento de pelo menos 50% durante os próximos dias.

O proprietário de um dos restaurantes, Leidison Albuquerque, conta que a expectativa é a melhor possível. “Temos tido dias bons. Dia dos Namorados, Dia das Mães, todos tivemos um movimento ótimo. A gente não chega a lotar, mas o público tem sido intenso e a gente espera que nesse Corpus Christi recebamos em torno de 50% a mais de clientes”, afirma o dono do local, que em 2022 completa 30 anos.

Taiane Silva é atendente de outro restaurante no Paraíso, e diz que o movimento tem variado de acordo com o dia. “A nossa expectativa é muito boa, mas depende muito do feriado. Tem dias que dá muita gente, tem dias que não. Mas a nossa espera é de 50% a mais de clientes no feriado, porque costuma aumentar, sim, o fluxo de pessoas”, finaliza.

Em Salinópolis, José Carlos Barros confirma que o feriado de Corpus Christi é sempre uma prévia do que os comerciantes e empresários terão no mês de julho, o período mais esperado no município. “É uma espécie de previsão de julho, e todos os anos criamos uma grande expectativa e esse ano ela é melhor ainda, porque as pessoas têm vindo de uma pandemia, enclausuradas, e podem desfrutar de uma praia. Então esperamos acima de 30% do que foi no ano passado”, estima,

O empresário reforça que, desde a noite de quarta-feira (15), véspera do feriado, o movimento na cidade já estava intenso, e destacou que muitos aproveitam a folga para definir onde ficar em julho ou até mesmo arrumar a casa para preparar para o veraneio. “Corpus christi tem um diferencial, a pessoa vem reformar a casa, acertar a limpeza ou até buscar um lugar para alugar e deixar tudo pronto. Salinas cresceu muito e oferece várias experiências de lazer, tem resorts, e é o que segura mais o público. Antes o dinheiro era turista, igual o visitante, agora o turista deixa o seu dinheiro em Salinas, isso gera emprego, renda e divisas para o município”, concluiu.

No distrito de Outeiro, onde Mary Rangel tem um restaurante há 35 anos, o movimento também vem melhorando, gradativamente. Ela se diz otimista com o faturamento, mesmo com a ponte ainda não totalmente recuperada. “Eu espero que o problema da ponte seja logo resolvido e que possamos melhorar o movimento. Por enquanto está médio, embora o Dia dos Namorados tenha tido um movimento bom. Hoje ainda está meio parado, mas acredito que lá para o meio dia comece a chegar. Creio que aumente de 30 a 40% no feriado prolongado, até porque as famílias se dividem entre os balneários”, diz.