Em Belém, ética e avanços tecnológicos são temas de palestras pelos 70 anos do Senai

Referência nacional na formação de mão de obra, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), comemora 70 anos de atividades no país. Em Belém, o Senai promove um ciclo de palestras gratuitas sobre as transformações tecnológicas e o mercado de trabalho.

Na noite desta quarta-feira (10), o auditório lotado, da sede do Senai, no bairro do Marco, assistiu, no formato virtual, por meio de um telão, a palestra do paranaense, Arthur Igreja, referência em inovação e tecnologia; e, nesta quinta-feira (11), a programação começa às 8h, abordando temas como a ‘Comunicação de Impacto’, o diferencial para quem busca transformar a sua carreira’.

Os palestrantes, desta quinta-feira, serão a arquiteta paulistana Elisa Rosenthal, idealizadora e fundadora do Instituto Mulheres do Imobiliário, e o paraense José Neto, produtor de conteúdo que viaja o Brasil participando de eventos relacionados à Amazônia, sociobiodiversidade e bioeconomia.

Impactos das tecnologias no cotidiano

Com o tema ‘Inovação é sobre as pessoas’, Arthur Igreja abordou a relação entre a tecnologia e as relações humanas. Ele apontou uma série de profundas mudanças que impactam a vida das pessoas e sobretudo dos empreendimentos a partir dos avanços tecnológicos, sempre chamando a atenção para a necessidade de as pessoas terem consciência de que é o ser humano quem conduz o processo.

“É preciso assumir o controle do algoritmo, o protagonismo, buscar e usar as ferramentas a nosso favor”, afirmou Arthur Igreja. Ele abordou as limitações das máquinas diante de habilidades essencialmente humanas, como criatividade, pensamento crítico, ética e colaboração.

Arthur é o autor do best-seller sobre inovação ‘Conveniência é o nome do Negócio', e contabiliza mais de 150 eventos por ano como, por exemplo, o TEDx no Brasil, Europa, Estados Unidos e América do Sul.

Presidente da Fiepa, José Conrado afirmou que "o grande desafio é a tendência de que as pessoas acreditem que a robótica, a inteligência artificial podem levar a substituição do ser humano, mas a gente continua a valorizar as pessoas que fazem o momento, que desenvolvem a produção e contribuem para a produtividade do estado, do país, que é o ser humanos, então é o que a gente quer com essas palestras, é dizer que a atenção contínua no indivíduo, nas pessoas”, frisou Conrado.

O superintendente regional do Senai, Dario Lemos, ponderou que as mudanças tecnológicas são muito rápidas e isso desafia quem está na gestão dos empreendimentos. “A nossa maior preocupação na gestão é acompanhar o que está acontecendo, nós temos que apresentar temas atuais para os nossos alunos. O capital humano é o ativo mais importante para qualquer organização, seja na instituição familiar ou na empresarial, o ser humano é quem faz acontecer a tecnologia, sem a intervenção humana não há tecnologia, a palestra do Arthur igreja foi esclarecedora, achei maravilhosa, dirimiu dúvidas”.

"Sempre digo que a inovação são coisas simples que acontecem para melhorar a vida das pessoas. Por exemplo, ele citou que uma empresa passou a vender o fone de ouvido dentro de um suporte com água porque os consumidores estavam duvidando que ele era à prova d'água. Outra empresa que vende robôs que fazem limpezas domésticas, tem funcionários varrendo o chão, o que é uma incoerência. Então, quando você passa a ter um olhar diferente do que está em volta, você começa a entender e agir com mais coerência”, opinou Dário Lemos.